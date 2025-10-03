1 órája
3 százalékos lakáshitel: ha erre nem figyel, mindent bukhat rögtön
Az otthonteremtés ma is az egyik legnagyobb anyagi kihívás a fiatalok számára. A 3 százalékos lakáshitel államilag támogatott konstrukció, amely kedvező kamatával sokaknak kínál lehetőséget saját ingatlan megszerzésére. Megtudtuk, hogyan zajlik az igénylés, milyen buktatókkal kell számolni, és miért elengedhetetlen a pénzügyi tudatosság.
A 3 százalékos lakáshitel államilag támogatott konstrukció, amelynél a lakáshitel kamata legfeljebb ~3% körül alakul. Sokak szerint „nem kihagyható” lehetőség, mert a piaci hitelekhez képest alacsonyabb törlesztővel járhat. De mit jelent mindez a gyakorlatban? Egy 30 éves, házat vásárló férfi meséli el, hogyan halad a folyamat, milyen buktatók vannak, és mire érdemes figyelni első lakás esetén is.
A 3 százalékos lakáshitel részletek
A program célja, hogy segítse a családokat és a fiatalokat az otthonteremtésben. A 3 százalékos kamatozás a jelenlegi inflációs környezetben kifejezetten kedvezőnek számít, hiszen a törlesztőrészletek így alacsonyak maradhatnak. Ugyanakkor a konstrukció állami támogatáshoz kötött, vagyis fennáll a veszélye, hogy ha a támogatást megvonják, a törlesztőrészlet hirtelen megemelkedik.
Egy 30 éves férfi, aki nyilatkozott lapunknak éppen most van a hitelfelvételi folyamat közepén, úgy fogalmazott:
Sokan ingyen pénznek nevezik, mert a kamat messze alatta van annak, amit az infláció diktál. Ezt a lehetőséget nem lehet kihagyni. De tisztában kell lenni vele, hogy ha változik az állami szabályozás, a törlesztőrészlet hirtelen nagyon megugorhat.
Feltételek és bankválasztás
A 3 százalékos lakáshitel feltételei között szerepel, hogy a hitelt kizárólag ingatlanvásárlásra lehet felhasználni. Felújításra vagy építkezésre nem jár. Emellett az sem mindegy, milyen ingatlant választ az igénylő: például osztatlan közös telkek vagy speciális jogi helyzetű lakóingatlanok esetében a bankok gyakran szigorúbbak. A férfi szerint az is sokakat meglephet, hogy már a vételi ajánlatban nagyon részletes feltételeknek kell szerepelniük.
Első lakás támogatás 2025 – kiknek éri meg?
Sokan első lakás vásárlására veszik fel a kedvezményes hitelt. Az úgynevezett első lakás támogatás 2025 részletei még változhatnak, de a kedvezményes hitel ebben az esetben is igénybe vehető. Fontos azonban, hogy az induló költségekre legyen félretéve tartalék.
Az interjúalany szerint a legnagyobb meglepetés az volt, mennyi kiadással jár már a vásárlás előtti szakasz:
Az ügyvédi díj a vételár fél százaléka, az illeték négy százalék, és ott vannak a banki induló költségek is. Ezeket sokan hajlamosak alábecsülni, pedig 6 számjegyű költségekről beszélünk.
Papírmunka és időigény
A kedvezményes lakáshitel igénylésének legnagyobb kihívása a papírmunka. Minden egyes hiánypótlás hetekbe kerülhet, és az ügyintézés könnyen több hónapra is elhúzódhat. Az interjúban megszólaló férfi éppen ezért hiteltanácsadó segítségével intézte az igénylést:
Ő kézen fogva vitt végig a folyamaton. Tudta, melyik banknak pontosan milyen formátumban kell beadni egy papírt, és előre jelezte, ha változott a jogszabály. Ez rengeteg stresszt és időt spórolt meg.
Tapasztalata szerint a teljes átfutási idő legalább két-három hónap, de a nagy érdeklődés miatt ez akár négy hónapra is kitolódhat. Ő maga jelenleg 1 hónapnál tart, most arra vár, hogy kitűzzék az időpontot a szerződés-aláírásra.
Tudatosság nélkül nem megy
A beszélgetés végén interjúalanyunk így összegezte:
Ez nem LEGO, amit bemész és megveszel a boltban. Ez egy húsz-harminc évre szóló elköteleződés. Pénzügyi tudatosság, tervezés és türelem nélkül nem szabad belevágni. Ha viszont alaposan előkészülsz, és van melletted egy szakértő, akkor a 3 százalékos lakáshitel tényleg életre szóló lehetőség lehet.
Összegezve
- Kedvező kamat: a 3 százalékos lakáshitel a piaci hitelekhez képest jóval alacsonyabb törlesztést jelenthet, ezért sokak számára elérhetőbbé válik a saját otthon.
- Kockázat: az állami támogatás bármikor változhat, és ez jelentősen megemelheti a havi törlesztőt. Érdemes előre átgondolni a végtörlesztés lehetőségét.
- Időigény: a hitelügyintézés hosszadalmas, legalább 2–3 hónapot vesz igénybe, hiánypótlások esetén pedig akár 4 hónapra is nyúlhat.
- Papírmunka: rengeteg dokumentum szükséges, és minden hiányzó irat hetekkel tolhatja el a folyamatot.
- Induló költségek: ügyvédi díj, illeték és banki költségek együtt akár milliós tételt is jelenthetnek.
- Bankválasztás: nem minden pénzintézet kezeli ugyanúgy a különleges helyzetű ingatlanokat, ezért érdemes több ajánlatot összehasonlítani.
- Szakértői segítség: egy hiteltanácsadó jelentősen megkönnyítheti a folyamatot, időt és stresszt spórolva.
- Pénzügyi tudatosság: tartalék nélkül nem érdemes belevágni, hiszen váratlan kiadások szinte mindig megjelennek.
Korábban már írtunk arról, hogy milyen nagy várakozás előzte meg a szeptemberben indult programot. Akkor egy édesanya, Imre-Bencsik Alexandra fogalmazott úgy:
Kimondottan örülök neki. Nagyon nagy segítségnek tartom, és reménykedem abban, hogy sokan igénybe fogják venni.
Beszámoltunk arról is, hogy az Otthon Start program nemcsak a hazai fiatalokat ösztönözheti otthonteremtésre, hanem akár a külföldön élőket is hazacsábíthatja.
Írtunk már a legutóbbi változásokról is: a Magyar Nemzeti Bank rendelete egyszerre könnyített és szigorított a feltételeken. Emelkedett a jövedelmi küszöb, megszűnt a korhatár, és a hitelfedezeti arány is 90%-ra nőtt. A bankok pedig gyorsan reagáltak: több pénzintézet 3 százalék alatti kamattal és különféle jóváírásokkal próbálja megszólítani az ügyfeleket.
"Kimondottan örülök neki" - édesanya mondta el a véleményét a 3 százalékos lakáshitelről
Megkönnyítik a hitelfelvételt ezzel az egyszerű lépéssel, mégis kevesen tudnak róla