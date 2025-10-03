október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakáshitel

2 órája

3 százalékos lakáshitel: ha erre nem figyel, mindent bukhat rögtön

Címkék#lakáshitel#banki költség#Dokumentumok#kamat#törlesztőrészlet#hitel

Az otthonteremtés ma is az egyik legnagyobb anyagi kihívás a fiatalok számára. A 3 százalékos lakáshitel államilag támogatott konstrukció, amely kedvező kamatával sokaknak kínál lehetőséget saját ingatlan megszerzésére. Megtudtuk, hogyan zajlik az igénylés, milyen buktatókkal kell számolni, és miért elengedhetetlen a pénzügyi tudatosság.

Bajcsy Tünde

A 3 százalékos lakáshitel államilag támogatott konstrukció, amelynél a lakáshitel kamata legfeljebb ~3% körül alakul. Sokak szerint „nem kihagyható” lehetőség, mert a piaci hitelekhez képest alacsonyabb törlesztővel járhat. De mit jelent mindez a gyakorlatban? Egy 30 éves, házat vásárló férfi meséli el, hogyan halad a folyamat, milyen buktatók vannak, és mire érdemes figyelni első lakás esetén is.

A 3 százalékos lakáshitel sok fiatal párnak segíthet az első otthon megszerzésében.
A 3 százalékos lakáshitel sok fiatal párnak segíthet az első otthon megszerzésében
Forrás: pexels.com

A 3 százalékos lakáshitel részletek

A program célja, hogy segítse a családokat és a fiatalokat az otthonteremtésben. A 3 százalékos kamatozás a jelenlegi inflációs környezetben kifejezetten kedvezőnek számít, hiszen a törlesztőrészletek így alacsonyak maradhatnak. Ugyanakkor a konstrukció állami támogatáshoz kötött, vagyis fennáll a veszélye, hogy ha a támogatást megvonják, a törlesztőrészlet hirtelen megemelkedik.

Egy 30 éves férfi, aki nyilatkozott lapunknak éppen most van a hitelfelvételi folyamat közepén, úgy fogalmazott:

Sokan ingyen pénznek nevezik, mert a kamat messze alatta van annak, amit az infláció diktál. Ezt a lehetőséget nem lehet kihagyni. De tisztában kell lenni vele, hogy ha változik az állami szabályozás, a törlesztőrészlet hirtelen nagyon megugorhat.

Feltételek és bankválasztás

A 3 százalékos lakáshitel feltételei között szerepel, hogy a hitelt kizárólag ingatlanvásárlásra lehet felhasználni. Felújításra vagy építkezésre nem jár. Emellett az sem mindegy, milyen ingatlant választ az igénylő: például osztatlan közös telkek vagy speciális jogi helyzetű lakóingatlanok esetében a bankok gyakran szigorúbbak. A férfi szerint az is sokakat meglephet, hogy már a vételi ajánlatban nagyon részletes feltételeknek kell szerepelniük.

Első lakás támogatás 2025 – kiknek éri meg?

Sokan első lakás vásárlására veszik fel a kedvezményes hitelt. Az úgynevezett első lakás támogatás 2025 részletei még változhatnak, de a kedvezményes hitel ebben az esetben is igénybe vehető. Fontos azonban, hogy az induló költségekre legyen félretéve tartalék.

Az interjúalany szerint a legnagyobb meglepetés az volt, mennyi kiadással jár már a vásárlás előtti szakasz:

Az ügyvédi díj a vételár fél százaléka, az illeték négy százalék, és ott vannak a banki induló költségek is. Ezeket sokan hajlamosak alábecsülni, pedig 6 számjegyű költségekről beszélünk.

Papírmunka és időigény

A kedvezményes lakáshitel igénylésének legnagyobb kihívása a papírmunka. Minden egyes hiánypótlás hetekbe kerülhet, és az ügyintézés könnyen több hónapra is elhúzódhat. Az interjúban megszólaló férfi éppen ezért hiteltanácsadó segítségével intézte az igénylést:

Ő kézen fogva vitt végig a folyamaton. Tudta, melyik banknak pontosan milyen formátumban kell beadni egy papírt, és előre jelezte, ha változott a jogszabály. Ez rengeteg stresszt és időt spórolt meg.

Tapasztalata szerint a teljes átfutási idő legalább két-három hónap, de a nagy érdeklődés miatt ez akár négy hónapra is kitolódhat. Ő maga jelenleg 1 hónapnál tart, most arra vár, hogy kitűzzék az időpontot a szerződés-aláírásra. 

Tudatosság nélkül nem megy

A beszélgetés végén interjúalanyunk így összegezte:

Ez nem LEGO, amit bemész és megveszel a boltban. Ez egy húsz-harminc évre szóló elköteleződés. Pénzügyi tudatosság, tervezés és türelem nélkül nem szabad belevágni. Ha viszont alaposan előkészülsz, és van melletted egy szakértő, akkor a 3 százalékos lakáshitel tényleg életre szóló lehetőség lehet.

Összegezve

  • Kedvező kamat: a 3 százalékos lakáshitel a piaci hitelekhez képest jóval alacsonyabb törlesztést jelenthet, ezért sokak számára elérhetőbbé válik a saját otthon.
  • Kockázat: az állami támogatás bármikor változhat, és ez jelentősen megemelheti a havi törlesztőt. Érdemes előre átgondolni a végtörlesztés lehetőségét.
  • Időigény: a hitelügyintézés hosszadalmas, legalább 2–3 hónapot vesz igénybe, hiánypótlások esetén pedig akár 4 hónapra is nyúlhat.
  • Papírmunka: rengeteg dokumentum szükséges, és minden hiányzó irat hetekkel tolhatja el a folyamatot.
  • Induló költségek: ügyvédi díj, illeték és banki költségek együtt akár milliós tételt is jelenthetnek.
  • Bankválasztás: nem minden pénzintézet kezeli ugyanúgy a különleges helyzetű ingatlanokat, ezért érdemes több ajánlatot összehasonlítani.
  • Szakértői segítség: egy hiteltanácsadó jelentősen megkönnyítheti a folyamatot, időt és stresszt spórolva.
  • Pénzügyi tudatosság: tartalék nélkül nem érdemes belevágni, hiszen váratlan kiadások szinte mindig megjelennek.

Korábban már írtunk arról, hogy milyen nagy várakozás előzte meg a szeptemberben indult programot. Akkor egy édesanya, Imre-Bencsik Alexandra fogalmazott úgy

Kimondottan örülök neki. Nagyon nagy segítségnek tartom, és reménykedem abban, hogy sokan igénybe fogják venni.

Beszámoltunk arról is, hogy az Otthon Start program nemcsak a hazai fiatalokat ösztönözheti otthonteremtésre, hanem akár a külföldön élőket is hazacsábíthatja.

Írtunk már a legutóbbi változásokról is: a Magyar Nemzeti Bank rendelete egyszerre könnyített és szigorított a feltételeken. Emelkedett a jövedelmi küszöb, megszűnt a korhatár, és a hitelfedezeti arány is 90%-ra nőtt. A bankok pedig gyorsan reagáltak: több pénzintézet 3 százalék alatti kamattal és különféle jóváírásokkal próbálja megszólítani az ügyfeleket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu