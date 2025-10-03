3 százalékos lakáshitel: ha erre nem figyel, mindent bukhat rögtön

A 3 százalékos lakáshitel államilag támogatott konstrukció, amelynél a lakáshitel kamata legfeljebb ~3% körül alakul. Sokak szerint „nem kihagyható” lehetőség, mert a piaci hitelekhez képest alacsonyabb törlesztővel járhat. De mit jelent mindez a gyakorlatban? Egy 30 éves, házat vásárló férfi meséli el, hogyan halad a folyamat, milyen buktatók vannak, és mire érdemes figyelni első lakás esetén is.

A 3 százalékos lakáshitel sok fiatal párnak segíthet az első otthon megszerzésében

Forrás: pexels.com

A 3 százalékos lakáshitel részletek

A program célja, hogy segítse a családokat és a fiatalokat az otthonteremtésben. A 3 százalékos kamatozás a jelenlegi inflációs környezetben kifejezetten kedvezőnek számít, hiszen a törlesztőrészletek így alacsonyak maradhatnak. Ugyanakkor a konstrukció állami támogatáshoz kötött, vagyis fennáll a veszélye, hogy ha a támogatást megvonják, a törlesztőrészlet hirtelen megemelkedik.

Egy 30 éves férfi, aki nyilatkozott lapunknak éppen most van a hitelfelvételi folyamat közepén, úgy fogalmazott:

Sokan ingyen pénznek nevezik, mert a kamat messze alatta van annak, amit az infláció diktál. Ezt a lehetőséget nem lehet kihagyni. De tisztában kell lenni vele, hogy ha változik az állami szabályozás, a törlesztőrészlet hirtelen nagyon megugorhat.

Feltételek és bankválasztás

A 3 százalékos lakáshitel feltételei között szerepel, hogy a hitelt kizárólag ingatlanvásárlásra lehet felhasználni. Felújításra vagy építkezésre nem jár. Emellett az sem mindegy, milyen ingatlant választ az igénylő: például osztatlan közös telkek vagy speciális jogi helyzetű lakóingatlanok esetében a bankok gyakran szigorúbbak. A férfi szerint az is sokakat meglephet, hogy már a vételi ajánlatban nagyon részletes feltételeknek kell szerepelniük.

Első lakás támogatás 2025 – kiknek éri meg?

Sokan első lakás vásárlására veszik fel a kedvezményes hitelt. Az úgynevezett első lakás támogatás 2025 részletei még változhatnak, de a kedvezményes hitel ebben az esetben is igénybe vehető. Fontos azonban, hogy az induló költségekre legyen félretéve tartalék.

Az interjúalany szerint a legnagyobb meglepetés az volt, mennyi kiadással jár már a vásárlás előtti szakasz:

Az ügyvédi díj a vételár fél százaléka, az illeték négy százalék, és ott vannak a banki induló költségek is. Ezeket sokan hajlamosak alábecsülni, pedig 6 számjegyű költségekről beszélünk.

Papírmunka és időigény

A kedvezményes lakáshitel igénylésének legnagyobb kihívása a papírmunka. Minden egyes hiánypótlás hetekbe kerülhet, és az ügyintézés könnyen több hónapra is elhúzódhat. Az interjúban megszólaló férfi éppen ezért hiteltanácsadó segítségével intézte az igénylést:

Ő kézen fogva vitt végig a folyamaton. Tudta, melyik banknak pontosan milyen formátumban kell beadni egy papírt, és előre jelezte, ha változott a jogszabály. Ez rengeteg stresszt és időt spórolt meg.

Tapasztalata szerint a teljes átfutási idő legalább két-három hónap, de a nagy érdeklődés miatt ez akár négy hónapra is kitolódhat. Ő maga jelenleg 1 hónapnál tart, most arra vár, hogy kitűzzék az időpontot a szerződés-aláírásra.