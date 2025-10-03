október 9., csütörtök

Dénes névnap

17°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlanvásárlás

58 perce

Elindult a 3 százalékos lakáshitel folyósítása, itt van minden, amit tudnod kell

Címkék#lakáshitel#Otthon Start Program#ingatlan#hitel

Az Otthon Start programnak hatalmas sikerei és eredményei vanak. Nagyon sokan igényelték a 3 százalékos lakáshitel, és elkezdődött a folyósítás.

Kemma.hu

Szeptemberben indult el az Otthon Start. Gulyás Gergely közölte, hogy a kormány a tegnapi ülésén áttekintette az Otthon Start Program eddigi eredményeit. A miniszter hangsúlyozta, annak érdekében, hogy minél többen saját otthonhoz juthassanak indították el a fix 3 százalékos lakáshitelt. Az adatok alapján eddig naponta kb. ezer hiteligénylés érkezett a bankokhoz, és már a folyósítás is elkezdődött.

3 százalékos lakáshitel
3 százalékos lakáshitel: napi ezer igénylés érkezett a bankokhoz

A 3 százalékos lakáshitelt rengetegen igényelték

Az átlagos hitelösszeg 33 millió forint, az igénylők több mint 80 százaléka negyven év alatti, átlagéletkoruk 34 év. A 3 százalékos hitel már a vállalkozók számára is elérhető – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A Kemma.hu is megírta az Otthon Start lakáshitel, azoknak a fiataloknak kedvez, akik most kezdik és tervezik az ingatlanvásárlást. Maximum 50 millió forintos kölcsön vehető fel, legfeljebb 25 évre, fix 3 százalékos kamattal a teljes futamidő végéig. A hitelt azonban bárki felveheti aki, az első ingatlan vásárlása előtt áll. De ez nem minden, alkalmazás is készült ami a napokban bővült is több funkcióval. A fix 3 százalék Startolj rá applikációban pedig immáron tippeket és fontos információkat is küldenek, ezért érdemes beállítani a push üzenetek küldésének lehetőségét is.

Az utca embereit is megkérdeztük. Volt aki azt mondta, ha 15 évvel fiatalabb lenne, ő is felvenné.

Annak is utánajártunk pontosan, hogyan zajlik az igénylés. Egy 30 éves házat vásárló férfival is beszéltünk, aki a hitelfelvétel közepén járt. Elmondta, hogy fontos, hogy az induló költségekre is legyen félretett pénzünk. Az átfutási idő nagyjából két-három hónap, de a hatalmas érdeklődés miatt ez csúszhat egy hónapot. Egy másik olvasónk, egy édesanya is elmondta véleményét, akinek a fia élt a kedvező hitelfelvétellel.

Ezt a lehetőséget nem lehet kihagyni.

– mondta el portálunknak.

De nem csak vásárlókkal beszéltünk, Tatabánya egyik ingatlanszakértője Kalics László, a Duna House értékesítője elmondta véleményét a programról.

A bankoknál ez most prioritást élvez, gyorsan és rugalmasan megy a felvétele. Nekem két hét alatt elintézték.

– mondta el a szakértő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu