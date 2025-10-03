58 perce
Elindult a 3 százalékos lakáshitel folyósítása, itt van minden, amit tudnod kell
Az Otthon Start programnak hatalmas sikerei és eredményei vanak. Nagyon sokan igényelték a 3 százalékos lakáshitel, és elkezdődött a folyósítás.
Szeptemberben indult el az Otthon Start. Gulyás Gergely közölte, hogy a kormány a tegnapi ülésén áttekintette az Otthon Start Program eddigi eredményeit. A miniszter hangsúlyozta, annak érdekében, hogy minél többen saját otthonhoz juthassanak indították el a fix 3 százalékos lakáshitelt. Az adatok alapján eddig naponta kb. ezer hiteligénylés érkezett a bankokhoz, és már a folyósítás is elkezdődött.
A 3 százalékos lakáshitelt rengetegen igényelték
Az átlagos hitelösszeg 33 millió forint, az igénylők több mint 80 százaléka negyven év alatti, átlagéletkoruk 34 év. A 3 százalékos hitel már a vállalkozók számára is elérhető – számolt be róla a Magyar Nemzet.
A Kemma.hu is megírta az Otthon Start lakáshitel, azoknak a fiataloknak kedvez, akik most kezdik és tervezik az ingatlanvásárlást. Maximum 50 millió forintos kölcsön vehető fel, legfeljebb 25 évre, fix 3 százalékos kamattal a teljes futamidő végéig. A hitelt azonban bárki felveheti aki, az első ingatlan vásárlása előtt áll. De ez nem minden, alkalmazás is készült ami a napokban bővült is több funkcióval. A fix 3 százalék Startolj rá applikációban pedig immáron tippeket és fontos információkat is küldenek, ezért érdemes beállítani a push üzenetek küldésének lehetőségét is.
Új, hasznos funkciókkal bővült a "FIX 3 % Startolj rá" applikáció
Az utca embereit is megkérdeztük. Volt aki azt mondta, ha 15 évvel fiatalabb lenne, ő is felvenné.
Annak is utánajártunk pontosan, hogyan zajlik az igénylés. Egy 30 éves házat vásárló férfival is beszéltünk, aki a hitelfelvétel közepén járt. Elmondta, hogy fontos, hogy az induló költségekre is legyen félretett pénzünk. Az átfutási idő nagyjából két-három hónap, de a hatalmas érdeklődés miatt ez csúszhat egy hónapot. Egy másik olvasónk, egy édesanya is elmondta véleményét, akinek a fia élt a kedvező hitelfelvétellel.
Ezt a lehetőséget nem lehet kihagyni.
– mondta el portálunknak.
"Kimondottan örülök neki" - édesanya mondta el a véleményét a 3 százalékos lakáshitelről
3 százalékos lakáshitel: ha erre nem figyel, mindent bukhat rögtön
De nem csak vásárlókkal beszéltünk, Tatabánya egyik ingatlanszakértője Kalics László, a Duna House értékesítője elmondta véleményét a programról.
A bankoknál ez most prioritást élvez, gyorsan és rugalmasan megy a felvétele. Nekem két hét alatt elintézték.
– mondta el a szakértő.
Ennyien veszik fel a háromszázalékos hitelt - az ingatlanszakértő válaszol