Elindult a 3 százalékos lakáshitel folyósítása, itt van minden, amit tudnod kell

Szeptemberben indult el az Otthon Start. Gulyás Gergely közölte, hogy a kormány a tegnapi ülésén áttekintette az Otthon Start Program eddigi eredményeit. A miniszter hangsúlyozta, annak érdekében, hogy minél többen saját otthonhoz juthassanak indították el a fix 3 százalékos lakáshitelt. Az adatok alapján eddig naponta kb. ezer hiteligénylés érkezett a bankokhoz, és már a folyósítás is elkezdődött.

3 százalékos lakáshitel: napi ezer igénylés érkezett a bankokhoz

Az átlagos hitelösszeg 33 millió forint, az igénylők több mint 80 százaléka negyven év alatti, átlagéletkoruk 34 év. A 3 százalékos hitel már a vállalkozók számára is elérhető – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A Kemma.hu is megírta az Otthon Start lakáshitel, azoknak a fiataloknak kedvez, akik most kezdik és tervezik az ingatlanvásárlást. Maximum 50 millió forintos kölcsön vehető fel, legfeljebb 25 évre, fix 3 százalékos kamattal a teljes futamidő végéig. A hitelt azonban bárki felveheti aki, az első ingatlan vásárlása előtt áll. De ez nem minden, alkalmazás is készült ami a napokban bővült is több funkcióval. A fix 3 százalék Startolj rá applikációban pedig immáron tippeket és fontos információkat is küldenek, ezért érdemes beállítani a push üzenetek küldésének lehetőségét is.