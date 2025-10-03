Új, hasznos funkciókkal bővült a "FIX 3 % Startolj rá" applikáció

Már ellenőrizhető a kombinált hitelkalkulátor segítségével több, államilag támogatott hitel együttes igénylésének lehetősége is, így személyre szabottan állíthatók össze a legkedvezőbb támogatási lehetőségek;

Az applikációba belekerült egy kvíz, amelyben bárki tesztelheti a tudását;

A fix 3 százalék Startolj rá applikációban pedig immáron tippeket és fontos információkat is küldenek, ezért érdemes beállítani a push üzenetek küldésének lehetőségét is.

Ezek jelentős segítséget jelenthetnek, amennyiben a fix 3 százalékos lakáshitel igényléséhez további önerőre vagy hitelkeretre volna szükség: ebben segíthet a munkáshitel, a gyermekvállalásban gondolkozóknak pedig a babaváró kölcsön mellett a CSOK Plusz és Falusi CSOK is.

Az új funkciók elérhetőek Androidon és IOS-en is.