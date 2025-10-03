1 órája
Új, hasznos funkciókkal bővült a "FIX 3 % Startolj rá" applikáció
Szeptemberben elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon Start Hitelprogram. A fix 3 százalékos lakáshitel akár 10 százalék önerő mellett is igényelhető. Ennek segítésére egy applikáció is működik már, amely hasznos funkciókat és újításokat kapott nemrég.
Mint arról korábban mi is beszámoltunk, az ősztől elindult Otthon Start Program lakáshitel azoknak a fiataloknak kedvez, akik életüket most kezdik tervezni, és ingatlanvásárlás, lakásvásárlás előtt állnak. A 3 százalékos lakáshitel programban maximum 50 millió forintos kölcsön vehető fel, legfeljebb 25 évre, fix 3 százalékos kamattal a teljes futamidő végéig. A hitel új- és használt ingatlan vásárlására, illetve építésére is felhasználható az egész országban. Lakás esetén legfeljebb 100 millió, családi ház esetén maximum 150 millió forintos ingatlan megvásárlásához igényelhető, 1,5 milliós négyzetméterár-limit mellett. A minimális elvárt önerő pedig 10 százalék.
A 3 százalékos hitelt azonban bárki igénybe veheti korhatár megkötés nélkül, aki első ingatlan vásárlása előtt áll. A kedvezményes hitel az ország teljes területén elérhető, és egy helyi ingatlanos elmondása szerint tömegeket mozgatott meg az Otthon Start Program, és az ingatlanpiac is fellendült a 3 százalékos lakáshitelnek köszönhetően. Olvasónk is elmondta véleményét a legújabb hitelpogramról, amelynek applikációja most vadiój funkciókkal bővült.
A 3 százalékos lakáshitel applikációja jobb lett, mint valaha
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is beszámolt róla a Facebook-oldalán egy posztban, hogy a "FIX 3 % Startolj rá" applikáció frissítése nyomán új funkciók jelentek meg az alkalmazásban.
- Már ellenőrizhető a kombinált hitelkalkulátor segítségével több, államilag támogatott hitel együttes igénylésének lehetősége is, így személyre szabottan állíthatók össze a legkedvezőbb támogatási lehetőségek;
- Az applikációba belekerült egy kvíz, amelyben bárki tesztelheti a tudását;
- A fix 3 százalék Startolj rá applikációban pedig immáron tippeket és fontos információkat is küldenek, ezért érdemes beállítani a push üzenetek küldésének lehetőségét is.
Ezek jelentős segítséget jelenthetnek, amennyiben a fix 3 százalékos lakáshitel igényléséhez további önerőre vagy hitelkeretre volna szükség: ebben segíthet a munkáshitel, a gyermekvállalásban gondolkozóknak pedig a babaváró kölcsön mellett a CSOK Plusz és Falusi CSOK is.
Az új funkciók elérhetőek Androidon és IOS-en is.
Az Otthon Start Program hírének köszönhetően az ingatlanpiac is felélénkült, ezért érdemes figyelembe venni a szakértői tanácsokat. Itt van néhány hasznos tipp, amelyekkel könnyebbé tehető az ingatlan eladása:
- Rakjunk rendet! Bár alapvetőnek tűnik, akadnak, akik elfelejtik, hogy ha vevő érkezik, érdemes helyükre tenni a mindennap használt holmikat.
- Cseréljük ki az izzókat! Elsőre talán nem látszik fontosnak, de egyetlen új égő is teljesen más fénybe helyezheti az ingatlant – ezt hívják optikai csalódásnak.
- Ágyazzunk be! Valljuk be, munkába rohanás előtt nem mindig érünk rá beágyazni, hiszen a reggeli készülődés elvonja a figyelmet. De ha tudjuk, hogy aznap lehetséges vevő jön megcsodálni otthonunkat, érdemes annyival előbb felkelni, hogy erre is jusson idő.
- Tüntessük el a hibákat! Nekünk fel sem tűnik egy gyerekrajz, vagy festékkel felvitt ujjlenyomat a falon, de a lehetséges vevőnek könnyen szemet szúrhatnak az esztétikai hibák, így azokat érdemes kijavítani.
- Szüntessük meg a szagokat! Minden ingatlannak megvannak a maga jellegzetes illatai, még akkor is, ha rendkívül tiszta. Érdemes ezeket semlegesíteni, mielőtt beengednénk az ajtón a lehetséges vevőt.