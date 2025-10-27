„Támadó tűz voltunk” – Tata megemlékezett az ’56-os hősökre

Az 1956-os megemlékezés Tatán

Tata Város a Facebook-oldalán is beszámolt a megemlékezésről. Ahogyan írták az Önkormányzat és Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. rendeztek több programot. Vasárnap délután a forradalom tatai kitörésének évfordulójának alkalmából a forradalom és szabadságharc helyi szereplőinek felelősség- és áldozatvállalása előtt tisztelgő ünnepi felvonulást. Idén is a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár Zenekara vezette a menetet. Az útvonal érintette dr. Némethi László emléktábláját a Tatai Református Gimnáziumnál, dr. Mészáros Gábor emléktábláját a Rákóczi utcán, a kommunista diktatúra áldozatainak emléktábláját a Hősök terén, az 1956-os kopjafát az Öreg-tó partján, a Hősök emlékművét a Kodály téren, az 1956-os emléktáblát a rendőrség épületén és végül elérték a Baji úton található emlékkövet.

Az évforduló kapcsán most összeszedtük, hogy mik voltak Tata 1956-os legfontosabb helyszínei és eseményei. Akkor és most képpárunk különlegessége, hogy napra pontosan az események évfordulóján meséli el, mi történt 1956-ban ezen a helyszínen.