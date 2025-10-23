43 perce
Michl József: "Béketeremtőkre vár a világ ezen része..."
A tatai Öreg-tó partján fellobbanó mécsesek fénye indította útjára idén a város ünnepi programsorozatát, amely három napon át idézi fel a forradalom hőseit és üzenetét. Az 1956-os megemlékezés nemcsak a történelem előtti tisztelgésről szól, hanem a béke és az összetartozás üzenetéről is.
A mécsesek fénye messzire vitte a hírt, hogy megkezdődött Tata város 1956-os megemlékezéssorozata. A városban hagyományosan három megemlékezést tartanak a forradalom tiszteletére. Az első ünnepséget október 22-én este, az Öreg-tó partján álló kopjafánál tartották idén is. A programsorozat zárása pedig a hagyományos séta lesz október 26-án, amikor végig járják a város forradalmi helyszíneit.
A megemlékezések nem csupán a forradalom dicső napjait idézték fel, hanem a béke és az összetartás üzenetét is közvetítették – hiszen a tataiak számára október nemcsak a múlt, hanem az emlékezés és a tanúságtétel hónapja is.
1956-os megemlékezés Tatán
A tata.hu beszámolója szerint az Öreg-tó partján álló kopjafánál tartott ünnepségen dr. Szerencsi Richárd alpolgármester arról beszélt, hogy az emlékezés nem csupán múltidézés, hanem a példák továbbvitele.
– A mi feladatunk nemcsak emlékezni rájuk, hanem folytatni, amit elkezdtek – fogalmazott, majd Mindszenty József gondolatával zárta beszédét: „A csoda az emberekben és a világban történik aszerint, ahogyan dolgozunk és küzdünk.”
A programsorozat október 23-án, a nemzeti ünnepen folytatódott a tóvárosi körforgalomnál lévő emlékműnél, ahol Michl József polgármester és Risóczki Lilla diákpolgármester osztotta meg gondolatait a megjelentekkel.
Michl József polgármester beszédében felidézte a forradalom korának elnyomását, és arról is szólt, hogy a szabadságért folytatott küzdelem ma is időszerű.
– 1956-ban fegyvertelenül, ordítozás és trágár beszéd nélkül, békésen, fiatalok, egyetemisták, gyári szakemberek, tanárok, orvosok, édesapák, édesanyák és gyermekeik 12 napra megmutatták, csak magunkra számíthatunk – mondta a városvezető, aki szerint most béketeremtőkre van szüksége a világnak.
– Most újra nagy feladat előtt állunk. Béketeremtőkre vár a világ ezen része, olyanokra, akik képesek átlátni a szitán, és nem remeg meg a lábuk ma sem, ha egy bolsevik kerül a látóterükbe… Mert minden öldöklő háború helyett az erőszakmentességet, vagyis a békét, a béketeremtést választják – emelte ki beszédében.
Vasárnap folytatódik
A megemlékezéseken a műsort Tolcsvay Béla, Michl-Perczell Anita, a Tatai Református Gimnázium diákjai, valamint a Menner Bernát Zeneiskola fúvószenekara színesítette.
A városi programsorozat október 26-án, vasárnap zárul, amikor a forradalom tatai kitörésének évfordulóján 15 órától „Támadó tűz voltunk” címmel rendeznek ünnepi felvonulást. A résztvevők hét helyszínen tisztelegnek majd a helyi ’56-os hősök és áldozatok emléke előtt, köztük a Kossuth téren, a Hősök terén, a Tóparton és a baji emlékkőnél.
Az idei megemlékezéssorozat nemcsak a forradalom eseményeit idézi fel, hanem a béke, az összetartás és a hit üzenetét is erősíti – ahogy Michl József polgármester is hangsúlyozta: „A jövő azoké, akik a békét hozzák a világ számára.”