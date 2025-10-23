Michl József: "Béketeremtőkre vár a világ ezen része..."

A mécsesek fénye messzire vitte a hírt, hogy megkezdődött Tata város 1956-os megemlékezéssorozata. A városban hagyományosan három megemlékezést tartanak a forradalom tiszteletére. Az első ünnepséget október 22-én este, az Öreg-tó partján álló kopjafánál tartották idén is. A programsorozat zárása pedig a hagyományos séta lesz október 26-án, amikor végig járják a város forradalmi helyszíneit.

Tatán az 1956-os megemlékezés a körforgalomnál található emlékműnél folytatódott

Fotó: Domokos Attila / Forrás: Facebook/Tata Város

A megemlékezések nem csupán a forradalom dicső napjait idézték fel, hanem a béke és az összetartás üzenetét is közvetítették – hiszen a tataiak számára október nemcsak a múlt, hanem az emlékezés és a tanúságtétel hónapja is.

1956-os megemlékezés Tatán

A tata.hu beszámolója szerint az Öreg-tó partján álló kopjafánál tartott ünnepségen dr. Szerencsi Richárd alpolgármester arról beszélt, hogy az emlékezés nem csupán múltidézés, hanem a példák továbbvitele.

– A mi feladatunk nemcsak emlékezni rájuk, hanem folytatni, amit elkezdtek – fogalmazott, majd Mindszenty József gondolatával zárta beszédét: „A csoda az emberekben és a világban történik aszerint, ahogyan dolgozunk és küzdünk.”

A programsorozat október 23-án, a nemzeti ünnepen folytatódott a tóvárosi körforgalomnál lévő emlékműnél, ahol Michl József polgármester és Risóczki Lilla diákpolgármester osztotta meg gondolatait a megjelentekkel.

Michl József polgármester beszédében felidézte a forradalom korának elnyomását, és arról is szólt, hogy a szabadságért folytatott küzdelem ma is időszerű.

– 1956-ban fegyvertelenül, ordítozás és trágár beszéd nélkül, békésen, fiatalok, egyetemisták, gyári szakemberek, tanárok, orvosok, édesapák, édesanyák és gyermekeik 12 napra megmutatták, csak magunkra számíthatunk – mondta a városvezető, aki szerint most béketeremtőkre van szüksége a világnak.