1956 emléke Komárom-Esztergomban: így tisztelegtek a városokban a hősök előtt

Az egész országban 1956-os megemlékezéseket tartottak a forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján. Komárom-Esztergom városaiban is programokkal és koszorúzásokkal tisztelegtek mindazok előtt, akik életüket adták a szabadságért. Így telt az október 23-a vármegyénkben.

1956-os megemlékezés Komáromban

1956-os megemlékezések Komárom-Esztergomban

Komáromban a Hősök terén koszorúzással kezdődött október 23-án a megemlékezés, majd a Jókai Téren Czunyiné dr. Bertalan Judit, területfejlesztésért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. Az eseményről Komárom Facebook-oldalán tett közzé több képet.

Koszorúzás Komáromban

Dorogon szintén a Hősök terén kezdődött a megemlékezés reggel 10 órakor. A közös Himnusz éneklése után a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola diákjai adták elő a „Szabadnak születtél” című műsorukat. A Dorog Város Önkormányzata közösségi oldalán osztotta meg, hogy a nemzetiségi önkormányzatok mellett a város intézményei, a Dorogi Rendőrkapitányság, számos civil szervezet, a pártok és a cégek vezetői emlékeztek meg az emlékkőnél.

Így emlékeztek meg az 56-os forradalomról Dorogon

Tata városában hagyományosan három megemlékezést tartanak a forradalom tiszteletére. Először október 22-én az Öreg-tó partján tartották a rendezvényt. A programsorozat zárása a hagyományos séta lesz október 26-án, amikor végigjárják a város forradalmi helyszíneit.