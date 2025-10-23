október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

16°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

28 perce

1956 emléke Komárom-Esztergomban: így tisztelegtek a városokban a hősök előtt

Címkék#1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknap#október 23. nemzeti ünnep#1956-os forradalom#október 23.

Koszorúk a tereken, csodás előadások és megható beszédek hangzottak fel országszerte az 56-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján. Így zajlottak a komárom-esztergomi 1956-os megemlékezések.

Kemma.hu

Az egész országban 1956-os megemlékezéseket tartottak a forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján. Komárom-Esztergom városaiban is programokkal és koszorúzásokkal tisztelegtek mindazok előtt, akik életüket adták a szabadságért. Így telt az október 23-a vármegyénkben.

1956-os megemlékezés Komáromban
1956-os megemlékezés Komáromban
Forrás: Komárom / facebook

1956-os megemlékezések Komárom-Esztergomban

Komáromban a Hősök terén koszorúzással kezdődött október 23-án a megemlékezés, majd a Jókai Téren Czunyiné dr. Bertalan Judit, területfejlesztésért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. Az eseményről Komárom Facebook-oldalán tett közzé több képet.

Koszorúzás Komáromban
Koszorúzás Komáromban
Forrás: Komárom / facebook

Dorogon szintén a Hősök terén kezdődött a megemlékezés reggel 10 órakor. A közös Himnusz éneklése után a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola diákjai adták elő a „Szabadnak születtél” című műsorukat. A Dorog Város Önkormányzata közösségi oldalán osztotta meg, hogy a nemzetiségi önkormányzatok mellett a város intézményei, a Dorogi Rendőrkapitányság, számos civil szervezet, a pártok és a cégek vezetői emlékeztek meg az emlékkőnél.

Így emlékeztek meg az 56-os forradalomról Dorogon
Így emlékeztek meg az 56-os forradalomról Dorogon
Fotó:                                                                                                                                                                                                                                                                 / Forrás: Dorog Város Önkormányzata / facebook

Tata városában hagyományosan három megemlékezést tartanak a forradalom tiszteletére. Először október 22-én az Öreg-tó partján tartották a rendezvényt. A programsorozat zárása a hagyományos séta lesz október 26-án, amikor végigjárják a város forradalmi helyszíneit.

Az Esztergomi megemlékezésről a polgármester Hernádi Ádám, osztott meg egy videót Facebook-oldalán. Ahol azt írta, hogy a város méltó módon rótta le tiszteletét. És megköszönte, hogy  Pusztai Tamás igazgató úrnak, hogy beszédével hozzájárult a megemlékezéshez.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából a minisztériumokban átadták a tárcák legmagasabb szakmai elismeréseit. Több vármegyei ember munkája előtt is tisztelegtek a mai nap sorrán.

Esztergom Pro Urbe díjat kapott Csikós Zsóka és Erős Miklós.

Komárom-Esztergom erdészei is állami kitüntetésben részesültek.

Állami kitüntetést kapott Dr. Lázár Róbert, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház Kardiológiai Rehabilitációs Osztály főorvosa.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu