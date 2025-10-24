október 24., péntek

Salamon névnap

13°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megemlékezés

1 órája

Fiatalok vitték színre a szabadság történetét Tatán

Címkék#gyerek#tata város#Vaszary#olimpiai#Szabadság és szerelem#diák#bajnok#forradalom#1956-os forradalom

A forradalom leverésének évfordulóján ismét fellobban a mécsesek fénye Tatán, ahol több helyszínen is megemlékeznek a hősökről. A programok között ünnepi beszédek, koszorúzások és zenés megemlékezések is szerepelnek. A tatai diákok is méltón tisztelegtek az 1956-os forradalom előtt.

Kemma.hu

Kockás inges gyerekek idézték meg az 1956-os forradalom hangulatát a tatai Vaszary János Általános Iskolában. A diákok nem pusztán egy iskolai műsort adtak elő – ők egy történetet meséltek el, amelyben a múlt megelevenedett, és a forradalom emberi oldalát mutatta meg. A dráma szakkör tanulói ismét bebizonyították, hogy a gyerekek számára is lehet érthető, átélhető és mélyen megérintő egy ilyen nagy történelmi megemlékezés.

A forradalom leverésének évfordulóján ismét fellobban a mécsesek fénye Tatán, ahol több helyszínen is megemlékeznek a hősökről. A programok között ünnepi beszédek, koszorúzások és zenés megemlékezések is szerepelnek. A tatai diákok is méltón tisztelegtek az 1956-os forradalom előtt.
A tatai vaszary iskola diákjai is méltón tisztelegtek az 1956-os forradalom előtt. 
Fotó: Domokos Attila / Forrás: Facebook/Tata Város

A város közösségi oldalának beszámolója szerint a „Szabadság és szerelem” című darabot szerda délelőtt mutatták be az iskola dísztermében. Az előadást Sárosi Csaba írta és rendezte, az ötlet pedig Lázár Katalin tanárnőtől származik. A színdarab egy vívó fiúról és egy lányról szól, akik 1956 őszén ismerkednek meg, majd a történelem viharában elválnak útjaik: a fiú az olimpiai vívócsapat tagjaként Melbourne-be utazik, a lány pedig a forradalom harcaiban vesz részt Budapesten.

1956-os forradalom az iskolában

A fiú, akit a történet szerint az aranyérmes magyar csapat tagjai – Gerevich Aladár, Hámori Jenő, Kárpáti Rudolf, Keresztes Attila, Kovács Pál és Magay Dániel – is inspirálnak, a sport és a kitartás jelképe, míg a lány a bátorság és hazaszeretet megtestesítője. Kettejük története a szabadság és a szerelem összefonódásáról szól – arról, hogy miként maradhat ember az ember a legnehezebb időkben is.

A darab különösen közel áll Tata városához is, hiszen az olimpiai bajnok vívók korábban többször megfordultak a tatai edzőtáborban, ahol a város szelleme és a sport szeretete találkozott. Így az előadás nemcsak a forradalom hőseinek állított emléket, hanem a tatai sportmúlt előtt is tisztelgett.

Varga Edit intézményvezető a megnyitóban kiemelte, hogy a Vaszary iskola évről évre arra törekszik, hogy a nemzeti ünnepeket a gyerekekhez közel álló formában dolgozza fel. A mostani előadás is ezt bizonyította: az apró szereplők hiteles játéka, a korhű zene és a díszletek együtt hozták közel az 1956-os forradalom szellemét. A nézők – diákok, pedagógusok és szülők – meghatódva, csendben figyelték, ahogy a gyerekek a színpadon életre keltették a szabadságért küzdők történetét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu