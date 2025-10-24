Fiatalok vitték színre a szabadság történetét Tatán

Kockás inges gyerekek idézték meg az 1956-os forradalom hangulatát a tatai Vaszary János Általános Iskolában. A diákok nem pusztán egy iskolai műsort adtak elő – ők egy történetet meséltek el, amelyben a múlt megelevenedett, és a forradalom emberi oldalát mutatta meg. A dráma szakkör tanulói ismét bebizonyították, hogy a gyerekek számára is lehet érthető, átélhető és mélyen megérintő egy ilyen nagy történelmi megemlékezés.

A tatai vaszary iskola diákjai is méltón tisztelegtek az 1956-os forradalom előtt.

Fotó: Domokos Attila / Forrás: Facebook/Tata Város

A város közösségi oldalának beszámolója szerint a „Szabadság és szerelem” című darabot szerda délelőtt mutatták be az iskola dísztermében. Az előadást Sárosi Csaba írta és rendezte, az ötlet pedig Lázár Katalin tanárnőtől származik. A színdarab egy vívó fiúról és egy lányról szól, akik 1956 őszén ismerkednek meg, majd a történelem viharában elválnak útjaik: a fiú az olimpiai vívócsapat tagjaként Melbourne-be utazik, a lány pedig a forradalom harcaiban vesz részt Budapesten.

1956-os forradalom az iskolában

A fiú, akit a történet szerint az aranyérmes magyar csapat tagjai – Gerevich Aladár, Hámori Jenő, Kárpáti Rudolf, Keresztes Attila, Kovács Pál és Magay Dániel – is inspirálnak, a sport és a kitartás jelképe, míg a lány a bátorság és hazaszeretet megtestesítője. Kettejük története a szabadság és a szerelem összefonódásáról szól – arról, hogy miként maradhat ember az ember a legnehezebb időkben is.

A darab különösen közel áll Tata városához is, hiszen az olimpiai bajnok vívók korábban többször megfordultak a tatai edzőtáborban, ahol a város szelleme és a sport szeretete találkozott. Így az előadás nemcsak a forradalom hőseinek állított emléket, hanem a tatai sportmúlt előtt is tisztelgett.

Varga Edit intézményvezető a megnyitóban kiemelte, hogy a Vaszary iskola évről évre arra törekszik, hogy a nemzeti ünnepeket a gyerekekhez közel álló formában dolgozza fel. A mostani előadás is ezt bizonyította: az apró szereplők hiteles játéka, a korhű zene és a díszletek együtt hozták közel az 1956-os forradalom szellemét. A nézők – diákok, pedagógusok és szülők – meghatódva, csendben figyelték, ahogy a gyerekek a színpadon életre keltették a szabadságért küzdők történetét.