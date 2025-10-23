1 órája
„Ne hagyjuk visszafordítani a történelmet” – 1956 üzenete ma is él Oroszlányban
Oroszlányban is főhajtással emlékeztek a szabadságért életüket adó hősökre. Az 1956-os forradalom évfordulóján koszorúkkal és gyertyákkal idézték fel a városban a bátor fiatalok példáját és a diktatúra elleni kiállás erejét.
Koszorúk sorakoztak az oroszlányi ’56-osok terére felállított asztalon. A megemlékezés virágai és mécsesei azoknak a hősöknek szóltak, akik nem tűrték tovább a zsarnokságot, hanem a szabadságot választották – bár tudták, életük is rámehet a döntésükre. Az oroszlányi közösség idén is főhajtással emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire.
A városi ünnepségen Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Takács Károly polgármester osztotta meg gondolatait az emlékezőkkel.
Az 1956-os forradalomra emlékeztek
Az 1956-os megemlékezés nem csupán a hősök előtti tisztelgés volt, hanem a jelenkori felelősségre is figyelmeztetett. Czunyiné dr. Bertalan Judit beszédében felidézte a Rákosi-korszak félelmet és gyanakvást uraló éveit:
– A háború borzalmaiból fel sem eszmélt ország napról napra süllyedt a Rákosi-féle kommunista diktatúra borzalmaiba – mondta, hozzátéve, hogy a diktatúra nemcsak a gazdaságot, hanem az emberi kapcsolatokat is szétzilálta.
– Nem mese volt: ez volt a diktatúra nyers valósága. Kétféle ember volt: aki megfigyelt, és akit megfigyeltek.
A képviselő szerint 1956 hősei voltak azok, akik először merték kimondani, hogy „elég volt”, s akik példát adtak bátorságból, hitből és hazaszeretetből:
– A pesti srácok és lányok beteltek a hazugság emészthetetlen maszlagával, és nekimentek fölborítani a hegyet, megfordítani a történelmet – és meg is fordították. Soha ne hagyjuk visszafordítani! – fogalmazott.
Czunyiné dr. Bertalan Judit hangsúlyozta: az 1956-os forradalom szellemisége ma is időszerű, mert a szabadságért és szuverenitásért folytatott küzdelemnek mindig vannak ellenfelei.
– Gyűlöletre sem hazát, sem szabadságot nem lehet építeni. A pesti srácok megfordították a történelmet – mi pedig ne hagyjuk, hogy bárki visszafordítsa azt – zárta gondolatait.
Takács Károly, Oroszlány polgármestere személyes emléket is megosztott: elmondta, hogy nevelőapját a forradalom után igaztalanul börtönbe zárták, majd kényszermunkára ítélték.
– Bár már csak kevesen vannak köztünk, akik élő tanúi voltak a 69 évvel ezelőtti eseményeknek, kötelességünk őrizni az emléküket, és tanulni a múlt hibáiból – fogalmazott.
GALÉRIA: Fotókon 1956-os megemlékezés Oroszlányban (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Az oroszlányi megemlékezés méltóságteljes főhajtás volt mindazok előtt, akik 1956-ban a szabadságért és a jövőért küzdöttek – s ahogy a beszédek is üzenték: a történelem megfordítása rajtunk is múlik.