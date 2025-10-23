„Ne hagyjuk visszafordítani a történelmet” – 1956 üzenete ma is él Oroszlányban

Koszorúk sorakoztak az oroszlányi ’56-osok terére felállított asztalon. A megemlékezés virágai és mécsesei azoknak a hősöknek szóltak, akik nem tűrték tovább a zsarnokságot, hanem a szabadságot választották – bár tudták, életük is rámehet a döntésükre. Az oroszlányi közösség idén is főhajtással emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire.

Az 1956-os forradalomra Oroszlányban is koszorúkkal emlékeztek

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A városi ünnepségen Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Takács Károly polgármester osztotta meg gondolatait az emlékezőkkel.

Az 1956-os forradalomra emlékeztek

Az 1956-os megemlékezés nem csupán a hősök előtti tisztelgés volt, hanem a jelenkori felelősségre is figyelmeztetett. Czunyiné dr. Bertalan Judit beszédében felidézte a Rákosi-korszak félelmet és gyanakvást uraló éveit:

– A háború borzalmaiból fel sem eszmélt ország napról napra süllyedt a Rákosi-féle kommunista diktatúra borzalmaiba – mondta, hozzátéve, hogy a diktatúra nemcsak a gazdaságot, hanem az emberi kapcsolatokat is szétzilálta.

– Nem mese volt: ez volt a diktatúra nyers valósága. Kétféle ember volt: aki megfigyelt, és akit megfigyeltek.

A képviselő szerint 1956 hősei voltak azok, akik először merték kimondani, hogy „elég volt”, s akik példát adtak bátorságból, hitből és hazaszeretetből:

– A pesti srácok és lányok beteltek a hazugság emészthetetlen maszlagával, és nekimentek fölborítani a hegyet, megfordítani a történelmet – és meg is fordították. Soha ne hagyjuk visszafordítani! – fogalmazott.