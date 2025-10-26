Komárom is fellángolt 1956-ban – diákok, munkások és tanárok indították a forradalmat

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Október 23-án a budapesti egyetemisták békés tüntetésre indultak, de a megmozdulás hamar országos méretű felkeléssé vált. A magyarok a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra ellen lázadtak fel, szabadságot, demokráciát és nemzeti függetlenséget követelve. A forradalom lángja napokon belül elérte a vidéki városokat is – így Komáromot, ahol diákok, tanárok és munkások közösen írták be nevüket a történelembe. A komáromi eseményekről Számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatója mesélt a Kemma.hu-nak.

A komáromiak is csatlakoztak az 1956-os forradalomhoz. A Jókai Mór Gimnázium diákjai, tanáraik és munkások együtt vonultak a szabadságért

Forrás: Beküldött fotó

Az 1956-os forradalom híre Komáromba is eljutott

A komáromiak többsége a rádióból és a postásoktól értesült a budapesti eseményekről, a Parlament előtti vérengzés híre pedig különösen felkavarta a város lakóit.

Október 26-án délelőtt a város is mozgásba lendült – a Jókai Mór Gimnázium diákjai, tanáraik kíséretében, elindultak az utcára, hogy kifejezzék szolidaritásukat a fővárosi tüntetőkkel

– idézte fel Számadó Emese.

A diákok indították el a helyi forradalmat

A fiatalokhoz hamarosan felnőttek és munkások is csatlakoztak, a menet pedig igazi forradalmi tömeggé duzzadt. Kossuth-nótákat énekelve és nemzeti zászlókat lengetve vonultak a Lengyárhoz, ahol a dolgozókat is felkérték, hogy álljanak melléjük. Sokan letépték a gyár faláról a vörös csillagokat – ez volt Komáromban a szabadság első, látványos jele.

Ledőlt a szovjet emlékmű – a forradalom szimbóluma Komáromban

A tömeg innen a Jókai térre vonult, a „szovjet hősi” emlékműhöz. Kötelekkel, láncokkal és két gépkocsival próbálták ledönteni a gyűlölt jelképet, miközben Mohácsy Gyula tanító teherautó tetejéről szólt az emberekhez:

Az idegen szimbólum ledőlt, ezekben a történelmi órákban szívűnk teljes melegével állunk Budapest hős ifjúsága, munkássága és honvédsége mellett!

– mondta. Ez a pillanat vált a komáromi 1956-os forradalom egyik legemlékezetesebb jelenetévé.

A katonák közül is akadtak, akik a nép mellé álltak

A menet a Frigyes-laktanyához érkezett, ahol a Magyar Néphadsereg és a szovjet hadsereg alakulatai állomásoztak.

Mohácsy Gyula felszólította a honvédséget, hogy csatlakozzon a néphez, ahogy ez Budapesten is történt. ‘Ne ontsák a drága magyar vért!’ Ezt követően felolvasta a tüntetők köréből kezébe adott M.E.F.E.SZ. 16. pontját. Az emberek nagy éljenzésbe törtek ki a követelések hallatán. A katonák közül többen csatlakoztak a tömeghez.

– tette hozzá a múzeumigazgató.