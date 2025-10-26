1 órája
Komárom is fellángolt 1956-ban – diákok, munkások és tanárok indították a forradalmat
Komárom is felzárkózott a szabadság lángját vivő városok közé 1956 őszén. Az 1956-os forradalom hírére a Jókai Mór Gimnázium diákjai, tanáraik és a város dolgozói közösen vonultak utcára, hogy szolidaritásukat fejezzék ki Budapest hős népével.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Október 23-án a budapesti egyetemisták békés tüntetésre indultak, de a megmozdulás hamar országos méretű felkeléssé vált. A magyarok a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra ellen lázadtak fel, szabadságot, demokráciát és nemzeti függetlenséget követelve. A forradalom lángja napokon belül elérte a vidéki városokat is – így Komáromot, ahol diákok, tanárok és munkások közösen írták be nevüket a történelembe. A komáromi eseményekről Számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatója mesélt a Kemma.hu-nak.
Az 1956-os forradalom híre Komáromba is eljutott
A komáromiak többsége a rádióból és a postásoktól értesült a budapesti eseményekről, a Parlament előtti vérengzés híre pedig különösen felkavarta a város lakóit.
Október 26-án délelőtt a város is mozgásba lendült – a Jókai Mór Gimnázium diákjai, tanáraik kíséretében, elindultak az utcára, hogy kifejezzék szolidaritásukat a fővárosi tüntetőkkel
– idézte fel Számadó Emese.
A diákok indították el a helyi forradalmat
A fiatalokhoz hamarosan felnőttek és munkások is csatlakoztak, a menet pedig igazi forradalmi tömeggé duzzadt. Kossuth-nótákat énekelve és nemzeti zászlókat lengetve vonultak a Lengyárhoz, ahol a dolgozókat is felkérték, hogy álljanak melléjük. Sokan letépték a gyár faláról a vörös csillagokat – ez volt Komáromban a szabadság első, látványos jele.
Ledőlt a szovjet emlékmű – a forradalom szimbóluma Komáromban
A tömeg innen a Jókai térre vonult, a „szovjet hősi” emlékműhöz. Kötelekkel, láncokkal és két gépkocsival próbálták ledönteni a gyűlölt jelképet, miközben Mohácsy Gyula tanító teherautó tetejéről szólt az emberekhez:
Az idegen szimbólum ledőlt, ezekben a történelmi órákban szívűnk teljes melegével állunk Budapest hős ifjúsága, munkássága és honvédsége mellett!
– mondta. Ez a pillanat vált a komáromi 1956-os forradalom egyik legemlékezetesebb jelenetévé.
A katonák közül is akadtak, akik a nép mellé álltak
A menet a Frigyes-laktanyához érkezett, ahol a Magyar Néphadsereg és a szovjet hadsereg alakulatai állomásoztak.
Mohácsy Gyula felszólította a honvédséget, hogy csatlakozzon a néphez, ahogy ez Budapesten is történt. ‘Ne ontsák a drága magyar vért!’ Ezt követően felolvasta a tüntetők köréből kezébe adott M.E.F.E.SZ. 16. pontját. Az emberek nagy éljenzésbe törtek ki a követelések hallatán. A katonák közül többen csatlakoztak a tömeghez.
– tette hozzá a múzeumigazgató.
A katonák közül többen csatlakoztak a tüntetőkhöz. Ezután a menet a Tanácsházához vonult, ahol Mohácsy bocsánatot kért a magyar hősöktől. A jelenlévők virágot helyeztek az I. világháborús emlékmű talapzatára, majd közfelkiáltással megválasztottak egy ideiglenes bizottságot – ez lett Komárom Nemzeti Tanácsának elődje.
Megtorlás követte a forradalmat
A forradalom leverése után Komáromot is elérte a megtorlás hulláma. A Komáromi Nemzeti Tanács tagjai, valamint azok, akik bármilyen formában részt vettek a tüntetésekben, bíróság elé kerültek. A letartóztatások 1957 márciusa és augusztusa között zajlottak, a jogerős ítéletek pedig 1958. július 7-én születtek meg.
Mohácsy Gyula, aki a forradalom egyik kulcsfigurája volt, „csak” 6 hónap börtönt, 2 év eltiltást és 500 forint részvagyonelkobzást kapott — minden bizonnyal kiváló védője, dr. Szabó Andor komáromi ügyvéd közreműködésének is köszönhetően.
A többi elítélt büntetése:
- Czidlina Béla – 3 év börtön, 5 év közügyektől eltiltás
- Duliskovics Sándor – 3 év börtön, 5 év közügyektől eltiltás (1959. november 19-én feltételesen szabadult)
- Erdélyi László – 1 év börtön, 3 év próbaidő
- Horváth László – 10 év börtön, közügyektől eltiltás és vagyonelkobzás (1963. március 28-án kegyelemmel szabadult)
- Keszegh Zoltán – 4 év börtön
A szovjet hősi emlékmű ledöntésében résztvevőket is azonosították, mégpedig egy közeli házból titokban készült fényképek alapján. Őket pénz- és börtönbüntetéssel sújtották, de a Legfelsőbb Bíróság több esetben enyhítette az ítéleteket, mivel az „ellenforradalom félrevezető hangulatkeltése” miatt sodródtak az eseményekbe.
A város 1957. február 23-ra helyreállíttatta a megrongált emlékművet, a munkálatok 50 ezer forintba kerültek, amelyet a bíróság döntése alapján a vádlottaknak kamatosan meg kellett téríteniük.
A Klapka György Múzeum őrzi Komárom 1956-os emlékét
A Klapka György Múzeum minden októberben kiállítással idézi fel a komáromi forradalom eseményeit. A tárlaton levéltári dokumentumok, visszaemlékezések és fotók láthatók, valamint a lódenkabátos forradalmár bronzszobra, Paulikovics Iván alkotása, amely 2006-ban készült, és 2016 óta a Jókai téren áll.
A hősök emléke ma is él
Komárom hőseinek neve nem merül feledésbe. A város több pontján emléktáblák őrzik az áldozatok és a forradalmárok emlékét, köztük Ács Lajosét, a komáromi ipari tanulóét, akit 1959-ben végeztek ki, mert Budapesten harcolt a szovjetek ellen. A Béke Szálló falán és a Szent István-templomban ma is olvasható neve, ahogyan a karhatalom által lelőtt Csémi Máté és Szemereki Zoltán emléktáblája is látható a rendőrség épületén.
„Ne hagyjuk visszafordítani a történelmet” – 1956 üzenete ma is él Oroszlányban
1956 emléke Komárom-Esztergomban: így tisztelegtek a városokban a hősök előtt