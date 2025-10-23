1 órája
Egy mozdony, amely az 1956-os szabadságharc hőseire emlékezik + Fotó, videó
A MÁV-csoport évek óta közlekedtet számos különleges matricájú mozdonyt. Egyik ilyen az a Siemens Taurus, amely 1956 hőseire emlékezik. Fotón és videón mutatjuk a különleges mozdonyóriást, amely rendszeresen Komárom-Esztergom vasútvonalain is feltűnik.
A MÁV-csoport flottájában számos, egyedi matricázással ellátott mozdonnyal büszkélkedhet. A már jól megszokott kék-fehér-sárga árnyalatok mellett vannak különlegesen felmatricázott mozdonyok is, amelyek hazánkban és a környező országokban is, köztük Ausztria, Románia és Szlovákia vasútvonalain is megfordulnak. Az egyik legkülönlegesebb mozdony az a Siemens Taurus típusú mozdony, amely a vasúttársaság első ilyen típusú példánya, a 470-es sorozat 001-es pályaszámú vasúti vontató járműve. A mozdony az 1956-os hősökre emlékezik. Fotón mutatjuk a különleges mozdonyóriást.
1956 hőseire emlékezik a különleges Taurus mozdony
A különleges mozdony tekintélyt parancsoló külseje az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára készült el. A mindennapokban számos vasútvonalon megfordul a vonatok élén, többek között Komárom-Esztergom vármegyében és a hegyeshalmi fővonalon, az 1-es számú vasútvonalon is. A mozdony rendszeresen továbbít Ausztria felé is vonatokat, ezzel nemzetközileg is különlegesnek mondható egyedi megjelenése.
A különleges matricájú mozdonyok az utóbbi években szép számmal nőttek. Van közöttük olyan mozdony, amely különleges külsejével Kandó Kálmán munkásságára, a legendás Aranycsapatra vagy épp Weörös Sándor írói életére emlékezik meg. Ezek a mozdonyok rendszerint távolsági InterCity és EuroCity vonatokon élén tűnnek fel, ezáltal számos esetben eljutnak Komárom-Esztergom vasútvonalaira is. Érdemes nyitott szemmel járni a vasúton, és az ezekhez hasonló mozdonyokkal találkozhat bárki a mindennapok forgatagában is akár.
Korabeli képeken Tata 1956-os forradalmának legfontosabb helyszínei és eseményei
- Október végén Tata sem maradt csendben: a forradalom szele ide is elért, és a város lakói hamar a tettek mezejére léptek. Tata 1956-os eseményei a város számos pontjához és a környező településekhez is köthetők.
Korabeli képeken Tata 1956-os forradalmának legfontosabb helyszínei és eseményei
1956 őszén a magyar nép egysége és bátorsága az egész országot megmozdította – a forradalom szelleme pedig néhány nap alatt Tatára is eljutott. Október 26-án már a városban is forrongott a hangulat: a közeli gyárakban sztrájkba kezdtek, Almásfüzitőről pedig teherautókon érkeztek a munkások, hogy csatlakozzanak a tataiakhoz. Tata 1956-os eseményeire emlékszünk.
Békemenet 2025: a béke és függetlenség üzenete Európának - élő közvetítés
- A CÖF–CÖKA szervezésében ma ismét tízezrek vonulnak Budapesten. A Békemenet idén is a magyar emberek egységét, a függetlenségbe vetett hitét és a béke iránti elkötelezettségét mutatja meg. A nap eseményeiről folyamatosan beszámolunk.
Békemenet 2025: a béke és függetlenség üzenete Európának - élő közvetítésA békemenet idén is a magyar emberek egységét, a függetlenségbe vetett hitét és a béke iránti elkötelezettségét mutatja meg.
A Komárom-Esztergom vármegyéből is sokan tervezik, hogy részt vesznek a rendezvényen, amelynek fontosságát a szervezők a legelső, 2012-es vonuláséhoz hasonlították. Ifj. Lomnici Zoltán,, ahogy arról a Magyar Nemzet is ír, a Békemenet sikerét nemcsak a valóban erőszakmentes hiten nyugvó politikai alapvetésben, valamint a hiteles társadalompolitikai kontextusban látja, hanem a résztvevők nagy számában is.