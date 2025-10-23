Egy mozdony, amely az 1956-os szabadságharc hőseire emlékezik + Fotó, videó

A MÁV-csoport flottájában számos, egyedi matricázással ellátott mozdonnyal büszkélkedhet. A már jól megszokott kék-fehér-sárga árnyalatok mellett vannak különlegesen felmatricázott mozdonyok is, amelyek hazánkban és a környező országokban is, köztük Ausztria, Románia és Szlovákia vasútvonalain is megfordulnak. Az egyik legkülönlegesebb mozdony az a Siemens Taurus típusú mozdony, amely a vasúttársaság első ilyen típusú példánya, a 470-es sorozat 001-es pályaszámú vasúti vontató járműve. A mozdony az 1956-os hősökre emlékezik. Fotón mutatjuk a különleges mozdonyóriást.

A MÁV-csoport mozdonya az 1956-os hősökre emlékezik

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: 24 Óra

1956 hőseire emlékezik a különleges Taurus mozdony

A különleges mozdony tekintélyt parancsoló külseje az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára készült el. A mindennapokban számos vasútvonalon megfordul a vonatok élén, többek között Komárom-Esztergom vármegyében és a hegyeshalmi fővonalon, az 1-es számú vasútvonalon is. A mozdony rendszeresen továbbít Ausztria felé is vonatokat, ezzel nemzetközileg is különlegesnek mondható egyedi megjelenése.

A különleges matricájú mozdonyok az utóbbi években szép számmal nőttek. Van közöttük olyan mozdony, amely különleges külsejével Kandó Kálmán munkásságára, a legendás Aranycsapatra vagy épp Weörös Sándor írói életére emlékezik meg. Ezek a mozdonyok rendszerint távolsági InterCity és EuroCity vonatokon élén tűnnek fel, ezáltal számos esetben eljutnak Komárom-Esztergom vasútvonalaira is. Érdemes nyitott szemmel járni a vasúton, és az ezekhez hasonló mozdonyokkal találkozhat bárki a mindennapok forgatagában is akár.

Korabeli képeken Tata 1956-os forradalmának legfontosabb helyszínei és eseményei