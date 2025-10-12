október 12., vasárnap

Miksa névnap

Látnivalók

26 perce

KVÍZ: 10+1 Komárom-Esztergomi helyszín, amit a legtöbben pillanatok alatt felismernek

Címkék#Majki remeteség#Bokodi úszófalu#megye kvíz#Fényes Tanösvény

Ha igazi helyismereti bajnoknak tartod magad, ez a 10+1 Komárom-Esztergomi helyszín képes kvíz most próbára tesz téged! Tata, Esztergom, Bokod, Neszmély vajon felismered őket egyetlen fotóról? Ez a 10+1 Komárom-Esztergomi helyszín csak azoknak megy akik zsigerből ismerik a megyét.

Varga Panna

A megye legikonikusabb helyei közül válogattunk, össze szedtünk 10+1 Komárom-Esztergomi helyszínt nektek!
Mint például  Esztergom látképe, a Bokodi úszófalu, a Majki remeteség és a Neszmélyi szőlőhegy sem! Ezek sem maradhattak ki mint a Tatai Öreg-tó tükröződő partjától a Turul-emlékmű sziklájáig, egészen a Fényes Tanösvény víz fölött kanyargó pallós ösvényig.

10+1 Komárom-Esztergomi helyszín képes kvíz
Felismered a helyet? 10+1 Komárom-Esztergomi helyszín
Fotó: Goletz-Deák Viktória / Forrás:  24 Óra

10+1 Komárom-Esztergomi helyszín 

Minden kép egy teszt és csak a legjobbaknak sikerül az összeset eltalálni elsőre, és te köztük vagy?
Ez a Komárom-Esztergom megye képes kvíz nemcsak azt teszteli, mennyit láttál már, hanem mennyire a megyét. Mint például a Tatai Fényes tanösvényt, vagy a Bokodi lebegő falut? Kiderítheted itt!

@kemma_hu Titkos helyek Komárom-Esztergom megyében- ahol még nem jártál! #foryou #foryoupage #túra #történelem #foryoupagevideoviraltiktok #tatabánya #neked ♬ eredeti hang – Kemma.hu - Kemma.hu
1.
Melyik híres tó partját látod a képen, ahol ősszel vadludak tízezrei pihennek meg?
2.
Melyik város dombján áll ez a hatalmas kupolás templom, amely a Duna fölé magasodik?
3.
Az Által-ér partján fekszik ez a település, ahol a Duna is karnyújtásnyira van. A háttérben mészkősziklák és löszfalak. Melyik ez a település?
4.
Egy hatalmas madárszobor néz a városra a szikláról, körülötte kilátó és emlékhely. Melyik város ez?
5.
Melyik helyszínt látod a képen, ahol fehér, kőből épült cellaházak és egy kis kápolna áll az erdő szélén?
6.
Hol készült ez a fotó, ahol a víz fölött fapallókon vezet az út a kristálytiszta források között?
7.
Egy kisváros főtere, középen szökőkút, a háttérben eklektikus városháza. A város lótenyésztéséről híres.
8.
Melyik település híres a stégvilágáról, amit a képen látsz?
9.
Melyik település panorámája látható?
10.
A képen egy Duna-parti, rozsdamarta ipari építmény, egykori rakodóhíd látszik. Hol készült?
11.
Melyik településen található a Minimagyarország makett?

Pontozás:

  • 0-3 pont: Még csak ismerkedsz a megyével de jó úton jársz!
  • 4-7 pont: Már félig helyi legenda vagy sokat felismertél!
  • 8-10 pont: Te Komárom-Esztergom megye igazi bajnoka vagy!
     
