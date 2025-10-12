26 perce
KVÍZ: 10+1 Komárom-Esztergomi helyszín, amit a legtöbben pillanatok alatt felismernek
Ha igazi helyismereti bajnoknak tartod magad, ez a 10+1 Komárom-Esztergomi helyszín képes kvíz most próbára tesz téged! Tata, Esztergom, Bokod, Neszmély vajon felismered őket egyetlen fotóról? Ez a 10+1 Komárom-Esztergomi helyszín csak azoknak megy akik zsigerből ismerik a megyét.
A megye legikonikusabb helyei közül válogattunk, össze szedtünk 10+1 Komárom-Esztergomi helyszínt nektek!
Mint például Esztergom látképe, a Bokodi úszófalu, a Majki remeteség és a Neszmélyi szőlőhegy sem! Ezek sem maradhattak ki mint a Tatai Öreg-tó tükröződő partjától a Turul-emlékmű sziklájáig, egészen a Fényes Tanösvény víz fölött kanyargó pallós ösvényig.
10+1 Komárom-Esztergomi helyszín
Minden kép egy teszt és csak a legjobbaknak sikerül az összeset eltalálni elsőre, és te köztük vagy?
Ez a Komárom-Esztergom megye képes kvíz nemcsak azt teszteli, mennyit láttál már, hanem mennyire a megyét. Mint például a Tatai Fényes tanösvényt, vagy a Bokodi lebegő falut? Kiderítheted itt!
Pontozás:
- 0-3 pont: Még csak ismerkedsz a megyével de jó úton jársz!
- 4-7 pont: Már félig helyi legenda vagy sokat felismertél!
- 8-10 pont: Te Komárom-Esztergom megye igazi bajnoka vagy!