KVÍZ: 10+1 Komárom-Esztergomi helyszín, amit a legtöbben pillanatok alatt felismernek

A megye legikonikusabb helyei közül válogattunk, össze szedtünk 10+1 Komárom-Esztergomi helyszínt nektek!

Mint például Esztergom látképe, a Bokodi úszófalu, a Majki remeteség és a Neszmélyi szőlőhegy sem! Ezek sem maradhattak ki mint a Tatai Öreg-tó tükröződő partjától a Turul-emlékmű sziklájáig, egészen a Fényes Tanösvény víz fölött kanyargó pallós ösvényig.

Felismered a helyet? 10+1 Komárom-Esztergomi helyszín

Fotó: Goletz-Deák Viktória / Forrás: 24 Óra

Minden kép egy teszt és csak a legjobbaknak sikerül az összeset eltalálni elsőre, és te köztük vagy?

Ez a Komárom-Esztergom megye képes kvíz nemcsak azt teszteli, mennyit láttál már, hanem mennyire a megyét. Mint például a Tatai Fényes tanösvényt, vagy a Bokodi lebegő falut? Kiderítheted itt!