Zene szól egész nap az Egressyben – így ünneplik a világnapot

A komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola szeptember 29-én, hétfőn egész napos programsorozattal ünnepli a Zenei Világnapot. Az intézményben a legkisebbektől a növendékeken át egészen a nagyközönségig mindenki találhat majd magának élményt és kikapcsolódást.

Forrás: Facebbok/Komárom

Zenei Világnap az Egressyben

Délelőtt 9.30-tól hangszerbemutató koncerttel várják az óvodásokat, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg a különféle hangszerekkel. Délután 16 órától zenés vetélkedő lesz az iskola növendékeinek, ahol a gyerekek játékos feladatokon keresztül mérhetik össze tudásukat.

Az ünnepi nap csúcspontja 18 órakor kezdődik: a növendékek gálahangversenye, melyen meghívott vendégként fellép a Launai Miklós Református Iskola is.

Az eseményeknek a Komáromi Egressy Béni AMI (2900 Komárom, Klapka György út 54.) ad otthont. A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket.

Ki volt Egressy Béni?

Az iskola névadója, Egressy Béni (1814–1851) a 19. századi magyar zenei élet kiemelkedő alakja volt. Ő írta a Szózat zenéjét, amely a magyar nemzeti identitás egyik meghatározó műve.

Egressy azonban nemcsak zeneszerzőként hagyott nyomot: színészként és színházi szervezőként is tevékenykedett, több operaszövegkönyvet fordított magyarra, köztük Erkel Ferenc Bánk bán című operáját. Hazafias érzelmei miatt szoros kapcsolat fűzte az 1848–49-es szabadságharchoz is – karnagyként a Nemzeti Színház zenekarát vezette, és több dalával erősítette a forradalmi lelkesedést.

Mi az a Zenei Világnap?

A Zenei Világnapot 1975 óta minden év október 1-jén ünneplik a világ számos országában. Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester kezdeményezésére az UNESCO hozta létre azzal a céllal, hogy a zene közös nyelvként hozzon közelebb embereket, kultúrákat és nemzeteket.A Zenei Világnap nemcsak koncertek sorát jelenti, hanem emlékeztet arra is, hogy a zene az emberi élet egyik legalapvetőbb kifejezőeszköze. Ilyenkor világszerte iskolák, művészeti intézmények és közösségek szerveznek hangversenyeket, utcazenéléseket, nyílt próbákat, közös énekléseket, vagy éppen ismeretterjesztő programokat. A nap üzenete, hogy a zene mindenkié, kortól és háttértől függetlenül képes örömet adni és közösséget formálni.