Feltöltődés a hűvös hónapokra: wellness élmények Komárom-Esztergom vármegyében

Jön az ősz, egyre hűvösebbek a napok, és ilyenkor sokan kezdenek el azon gondolkodni, hol tudnának feltöltődni a téli időszakban. Nem véletlen: a wellness-szállodák és fürdők ilyenkor gyorsan megtelnek, ezért érdemes időben utánanézni a szabad helyeknek. Komárom-Esztergom vármegye több pontján is találunk olyan wellnessközpontokat, amelyek tökéletes kikapcsolódást nyújtanak – akár egy hétvégi kiruccanásról, akár hosszabb pihenésről van szó. Íme néhány wellnessközpont a megyénkből!

Az őszi-téli hónapokban egyre többen választják a wellness által nyújtott élmények nyugalmát a testi-lelki feltöltődéshez

Forrás: pexels.com

Wellnes élmények a megyében

A „wellness” kifejezés az angol well-being (jóllét) és fitness (fittség) szavakból alakult ki, és a testi-lelki harmónia megteremtésére utal. A wellness élmények nemcsak a kényelem és a luxus magyarázza, hanem az is, hogy testi-lelki felfrissülést kínálnak. Egy jakuzzis vagy szaunás pihenés nemcsak ellazít, hanem erősíti az immunrendszert is, miközben segít kiszakadni a mindennapok rohanásából. Sokan azért választják a wellnessközpontokat, mert egy helyen érhetik el a kikapcsolódást, a sportolási lehetőségeket és a szépségápolást – így a pihenés teljes körű élménnyé válik.

Bábolna

A bábolnai fürdő a város egyik kedvelt kikapcsolódási helye, ahol a látogatók családias környezetben pihenhetnek és sportolhatnak. A fedett uszodában úszásra és vízi sportokra is van lehetőség, nyáron pedig a strandrész biztosít felfrissülést. A fürdő programjaival és szolgáltatásaival nemcsak a helyieket, hanem a környékbelieket is vonzza. Az egésznapos fürdő belépő 4100 forint hétköznap és 4600 forint hétvégén egy felnőtt számára, de lehet válogatni a nyugdíjas, a diák, a baba és a bábolnai jegyek között is.

Tata

Tata méltán híres a vizeiről, hiszen a város történetét mindig is szorosan összekapcsolta a tavak és források világa.