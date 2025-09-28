szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

15°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élmények

1 órája

Feltöltődés a hűvös hónapokra: wellness élmények Komárom-Esztergom vármegyében

Címkék#élmény#szálloda#Komárom-Esztergom vármegye#wellnessközpont#termálmedence#szauna

A hűvösebb napok beköszöntével egyre többen keresik a feltöltődés lehetőségeit. Medencék, szaunák és panorámás hotelek várják a vendégeket – összegyűjtöttük, melyik wellnessközpont mit kínál.

Bajcsy Tünde

Jön az ősz, egyre hűvösebbek a napok, és ilyenkor sokan kezdenek el azon gondolkodni, hol tudnának feltöltődni a téli időszakban. Nem véletlen: a wellness-szállodák és fürdők ilyenkor gyorsan megtelnek, ezért érdemes időben utánanézni a szabad helyeknek. Komárom-Esztergom vármegye több pontján is találunk olyan wellnessközpontokat, amelyek tökéletes kikapcsolódást nyújtanak – akár egy hétvégi kiruccanásról, akár hosszabb pihenésről van szó. Íme néhány wellnessközpont a megyénkből!

Az őszi-téli hónapokban egyre többen választják a wellness által nyújtott élmények nyugalmát a testi-lelki feltöltődéshez.
Az őszi-téli hónapokban egyre többen választják a wellness által nyújtott élmények nyugalmát a testi-lelki feltöltődéshez
Forrás: pexels.com

Wellnes élmények a megyében

A „wellness” kifejezés az angol well-being (jóllét) és fitness (fittség) szavakból alakult ki, és a testi-lelki harmónia megteremtésére utal. A wellness élmények nemcsak a kényelem és a luxus magyarázza, hanem az is, hogy testi-lelki felfrissülést kínálnak. Egy jakuzzis vagy szaunás pihenés nemcsak ellazít, hanem erősíti az immunrendszert is, miközben segít kiszakadni a mindennapok rohanásából. Sokan azért választják a wellnessközpontokat, mert egy helyen érhetik el a kikapcsolódást, a sportolási lehetőségeket és a szépségápolást – így a pihenés teljes körű élménnyé válik.

Bábolna

A bábolnai fürdő a város egyik kedvelt kikapcsolódási helye, ahol a látogatók családias környezetben pihenhetnek és sportolhatnak. A fedett uszodában úszásra és vízi sportokra is van lehetőség, nyáron pedig a strandrész biztosít felfrissülést. A fürdő programjaival és szolgáltatásaival nemcsak a helyieket, hanem a környékbelieket is vonzza. Az egésznapos fürdő belépő 4100 forint hétköznap és 4600 forint hétvégén egy felnőtt számára, de lehet válogatni a nyugdíjas, a diák, a baba és a bábolnai jegyek között is. 

Tata 

Tata méltán híres a vizeiről, hiszen a város történetét mindig is szorosan összekapcsolta a tavak és források világa. 

  • Kristály Imperial Hotel**** - Patinás, elegáns szálloda wellness-részleggel, medencékkel és szaunavilággal. A csomagárak 30–40 ezer forint/éj között mozognak két főre, a wellness-használatot is tartalmazva.
  • Gottwald Hotel**** - Családias négycsillagos szálloda, beltéri medencével, szaunákkal és masszázsokkal. A csomagok 35–45 ezer forint/éj körül mozognak két főre.
Forrás: kristalyhotel.eu/galeria
  • A Fényes Szauna sem maradhat ki a sorból. A tatai fürdő nemrég óriási támogatást kapott, amikor kiderült: az árnyas platán faházai, amiből jelenleg 8 darab van a fürdőnél egy Interreg-projektből lesz felújítva. Több mint 600 ezer euró vagyis durván 200 millió forint támogatást nyertek, amit biztos, hogy be tudnak fejleszteni. Remélik már 2026-ra meg is valósul a felújítás, és ez olyan házakat is jelenten amit télen is lehet majd használni.

Az ország első egyedülálló szauna létesítménye egyébként a tatai Fényes Szauna, melynek története az 1960-as évekre nyúlik vissza. Az országban egyedülálló adottságokkal rendelkezik, ugyanis a két finn szauna helyiséghez olyan nagy méretű ablakok tartoznak melyeken keresztül azonnali rálátás van a tóra és azt körülvevő partra. A Felnőtt tófürdő + szauna belépőjegy ára 4 ezer forint, de árulnak bérleteket is 8, illetve 10 alkalomra 28 ezer 800 és 32 ezer forintért.

Esztergom

A turisztikai központ nem csak a bazilikáról, az Aquaszigetről és a múzeumokról híres. Több fürdő és wellness szálloda is található a városban.

  • Portobello Wellness & Yacht Hotel**** - Esztergom egyik legnépszerűbb szállodája, modern, családbarát szálloda közvetlen átjárással az Aquasziget Élményfürdőbe. A szállodai csomagok 40–50 ezer forint/éj körül indulnak két főre, a fürdő napijegye 4.900 forinttól elérhető.
  • És ha már Aquasziget: az Aquaszigeten minden korosztály, az egész család megtalálja a neki legmegfelelőbb fürdőszolgáltatást, legyen szó nyugodt pihenésről, vagy akár önfeledt élményteli vizes pillanatokról. Itt a rengeteg különféle medence mellett többféle szauna opcióból, törökfürdő kezelésekből és különféle wellness szolgáltatásokból is lehet választani. Az árakat itt lehet megtekinteni.
  • Bellevue Hotel**** - A város határában, gyönyörű panorámával várja a vendégeket. Wellness részlegében medence, jakuzzi, szaunák és szépségápolási szolgáltatások kaptak helyet. A csomagárak 35–45 ezer forint/éj körül mozognak két főre.
  • Bazilika alatti boutique wellness hotelek - A történelmi belvárosban több kisebb szálloda és panzió kínál privát wellness szolgáltatásokat (szauna, pezsgőfürdő), áruk 25–35 ezer forint/éj között mozog két főre.
A Portobello wellness részlege igazi oázis a rohanó hétköznapok után
Forrás: portobello.hu/galeria

Oroszlány

Oroszlányban a Csobbanó Uszodában van lehetőségünk nem csak fürödni és úszni, de szaunázni és wellnessezni egy jót. Itt választhatunk a csak a fürdő, vagy csak a szauna bérletek között, de rendelkezésre áll kombinált csomag is, 10 illetve 30 alkalomra 25 ezer, illetve 70 ezer forintért.

Dunaszentmiklós

  • A Duna Residence Dunaszentmiklós nem csak beltéri trópusi wellness részleggel, élményelemekkel és pezsgőfürdős jakuzzival várja a kikapcsolódni vágyókat, hanem finn és infraszaunával, gőzkabin / gőzfürdővel, merülő medencével (hideg‐vagy lehűtő medence), relaxációs szobával, szoláriummal, valamint különböző masszázs típusokkal: relax, sport, svéd, csokoládés, arcmasszázs stb.

Komárom

  • Brigetio Gyógyfürdő - Komárom gyógyfürdője a római kor óta ismert gyógyvizekre épül: már a Brigetio nevű római település idején is kihasználták a gyógyító forrásokat. A ma ismert Brigetio Fürdő 1965-ben nyitotta meg kapuit, és azóta folyamatosan bővül. Az elmúlt években wellness részleggel és szaunavilággal is kiegészült, így a gyógyulni vágyók és a kikapcsolódást keresők egyaránt megtalálják a számításaikat. Egy napi belépő 4.200 forint, a gyógykezelések pedig külön igényelhetők.
A komáromi Brigetio Gyógyfürdő kültéri termál-medencéje télen-nyáron kellemes kikapcsolódást nyújt
Forrás: Brigetio Gyógyfürdő

Tatabánya

  • Gyémánt Fürdő - A megyeszékhely büszkesége a Gyémánt Fürdő, amely 2008-ban nyílt meg, és rövid idő alatt a családok kedvencévé vált. A fürdő egyszerre kínál élmény- és termálmedencéket, wellness szolgáltatásokat, valamint szaunavilágot. A belépők ára felnőtteknek 4.500 forint körül mozog, családi jegyekkel pedig kedvezőbb áron pihenhetnek a látogatók.
A Gyémánt Fürdő beltéri medencéi a hideg hónapokban is gondoskodnak a kikapcsolódásról
Forrás: Gyémánt Fürdő / Facebook

Foglalj időben!

A wellness-szállodák és fürdők az őszi-téli időszakban különösen népszerűek, így a hétvégékre sokszor hetekkel előre betelnek a szobák és a helyek. Érdemes tehát időben lefoglalni a pihenést, hogy garantált legyen a feltöltődés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu