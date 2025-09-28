1 órája
Feltöltődés a hűvös hónapokra: wellness élmények Komárom-Esztergom vármegyében
A hűvösebb napok beköszöntével egyre többen keresik a feltöltődés lehetőségeit. Medencék, szaunák és panorámás hotelek várják a vendégeket – összegyűjtöttük, melyik wellnessközpont mit kínál.
Jön az ősz, egyre hűvösebbek a napok, és ilyenkor sokan kezdenek el azon gondolkodni, hol tudnának feltöltődni a téli időszakban. Nem véletlen: a wellness-szállodák és fürdők ilyenkor gyorsan megtelnek, ezért érdemes időben utánanézni a szabad helyeknek. Komárom-Esztergom vármegye több pontján is találunk olyan wellnessközpontokat, amelyek tökéletes kikapcsolódást nyújtanak – akár egy hétvégi kiruccanásról, akár hosszabb pihenésről van szó. Íme néhány wellnessközpont a megyénkből!
Wellnes élmények a megyében
A „wellness” kifejezés az angol well-being (jóllét) és fitness (fittség) szavakból alakult ki, és a testi-lelki harmónia megteremtésére utal. A wellness élmények nemcsak a kényelem és a luxus magyarázza, hanem az is, hogy testi-lelki felfrissülést kínálnak. Egy jakuzzis vagy szaunás pihenés nemcsak ellazít, hanem erősíti az immunrendszert is, miközben segít kiszakadni a mindennapok rohanásából. Sokan azért választják a wellnessközpontokat, mert egy helyen érhetik el a kikapcsolódást, a sportolási lehetőségeket és a szépségápolást – így a pihenés teljes körű élménnyé válik.
Bábolna
A bábolnai fürdő a város egyik kedvelt kikapcsolódási helye, ahol a látogatók családias környezetben pihenhetnek és sportolhatnak. A fedett uszodában úszásra és vízi sportokra is van lehetőség, nyáron pedig a strandrész biztosít felfrissülést. A fürdő programjaival és szolgáltatásaival nemcsak a helyieket, hanem a környékbelieket is vonzza. Az egésznapos fürdő belépő 4100 forint hétköznap és 4600 forint hétvégén egy felnőtt számára, de lehet válogatni a nyugdíjas, a diák, a baba és a bábolnai jegyek között is.
Tata
Tata méltán híres a vizeiről, hiszen a város történetét mindig is szorosan összekapcsolta a tavak és források világa.
- Kristály Imperial Hotel**** - Patinás, elegáns szálloda wellness-részleggel, medencékkel és szaunavilággal. A csomagárak 30–40 ezer forint/éj között mozognak két főre, a wellness-használatot is tartalmazva.
- Gottwald Hotel**** - Családias négycsillagos szálloda, beltéri medencével, szaunákkal és masszázsokkal. A csomagok 35–45 ezer forint/éj körül mozognak két főre.
- A Fényes Szauna sem maradhat ki a sorból. A tatai fürdő nemrég óriási támogatást kapott, amikor kiderült: az árnyas platán faházai, amiből jelenleg 8 darab van a fürdőnél egy Interreg-projektből lesz felújítva. Több mint 600 ezer euró vagyis durván 200 millió forint támogatást nyertek, amit biztos, hogy be tudnak fejleszteni. Remélik már 2026-ra meg is valósul a felújítás, és ez olyan házakat is jelenten amit télen is lehet majd használni.
Soha többé nem látjuk így a Fényest, újjászületik a kemping rész
Az ország első egyedülálló szauna létesítménye egyébként a tatai Fényes Szauna, melynek története az 1960-as évekre nyúlik vissza. Az országban egyedülálló adottságokkal rendelkezik, ugyanis a két finn szauna helyiséghez olyan nagy méretű ablakok tartoznak melyeken keresztül azonnali rálátás van a tóra és azt körülvevő partra. A Felnőtt tófürdő + szauna belépőjegy ára 4 ezer forint, de árulnak bérleteket is 8, illetve 10 alkalomra 28 ezer 800 és 32 ezer forintért.
Esztergom
A turisztikai központ nem csak a bazilikáról, az Aquaszigetről és a múzeumokról híres. Több fürdő és wellness szálloda is található a városban.
- Portobello Wellness & Yacht Hotel**** - Esztergom egyik legnépszerűbb szállodája, modern, családbarát szálloda közvetlen átjárással az Aquasziget Élményfürdőbe. A szállodai csomagok 40–50 ezer forint/éj körül indulnak két főre, a fürdő napijegye 4.900 forinttól elérhető.
- És ha már Aquasziget: az Aquaszigeten minden korosztály, az egész család megtalálja a neki legmegfelelőbb fürdőszolgáltatást, legyen szó nyugodt pihenésről, vagy akár önfeledt élményteli vizes pillanatokról. Itt a rengeteg különféle medence mellett többféle szauna opcióból, törökfürdő kezelésekből és különféle wellness szolgáltatásokból is lehet választani. Az árakat itt lehet megtekinteni.
- Bellevue Hotel**** - A város határában, gyönyörű panorámával várja a vendégeket. Wellness részlegében medence, jakuzzi, szaunák és szépségápolási szolgáltatások kaptak helyet. A csomagárak 35–45 ezer forint/éj körül mozognak két főre.
- Bazilika alatti boutique wellness hotelek - A történelmi belvárosban több kisebb szálloda és panzió kínál privát wellness szolgáltatásokat (szauna, pezsgőfürdő), áruk 25–35 ezer forint/éj között mozog két főre.
Oroszlány
Oroszlányban a Csobbanó Uszodában van lehetőségünk nem csak fürödni és úszni, de szaunázni és wellnessezni egy jót. Itt választhatunk a csak a fürdő, vagy csak a szauna bérletek között, de rendelkezésre áll kombinált csomag is, 10 illetve 30 alkalomra 25 ezer, illetve 70 ezer forintért.
Dunaszentmiklós
- A Duna Residence Dunaszentmiklós nem csak beltéri trópusi wellness részleggel, élményelemekkel és pezsgőfürdős jakuzzival várja a kikapcsolódni vágyókat, hanem finn és infraszaunával, gőzkabin / gőzfürdővel, merülő medencével (hideg‐vagy lehűtő medence), relaxációs szobával, szoláriummal, valamint különböző masszázs típusokkal: relax, sport, svéd, csokoládés, arcmasszázs stb.
Komárom
- Brigetio Gyógyfürdő - Komárom gyógyfürdője a római kor óta ismert gyógyvizekre épül: már a Brigetio nevű római település idején is kihasználták a gyógyító forrásokat. A ma ismert Brigetio Fürdő 1965-ben nyitotta meg kapuit, és azóta folyamatosan bővül. Az elmúlt években wellness részleggel és szaunavilággal is kiegészült, így a gyógyulni vágyók és a kikapcsolódást keresők egyaránt megtalálják a számításaikat. Egy napi belépő 4.200 forint, a gyógykezelések pedig külön igényelhetők.
Tatabánya
- Gyémánt Fürdő - A megyeszékhely büszkesége a Gyémánt Fürdő, amely 2008-ban nyílt meg, és rövid idő alatt a családok kedvencévé vált. A fürdő egyszerre kínál élmény- és termálmedencéket, wellness szolgáltatásokat, valamint szaunavilágot. A belépők ára felnőtteknek 4.500 forint körül mozog, családi jegyekkel pedig kedvezőbb áron pihenhetnek a látogatók.
Foglalj időben!
A wellness-szállodák és fürdők az őszi-téli időszakban különösen népszerűek, így a hétvégékre sokszor hetekkel előre betelnek a szobák és a helyek. Érdemes tehát időben lefoglalni a pihenést, hogy garantált legyen a feltöltődés.
Esztergomi fürdő kutatása közben találtak 430 éves kincset a város alatt