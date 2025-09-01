Láthatatlan csapda a vásárlóknak: klónozott webáruházak

A klónozott webáruházak láthatatlan csapdái egyre több magyar vásárlót vernek át. A jelenség rávilágít arra, hogy a kiber-bűnözés mára nem csupán egyéni hibákon, hanem rendszerszintű hiányosságokon is alapul. Az óvatosság, a tudatos vásárlói magatartás és a technikai védelmi eszközök alkalmazása nélkül bárkiből könnyen áldozat válhat.

Másolat a webáruházról, ami megszólalásig hasonlít

A kiberbűnözők manapság már kifinomult módszereket alkalmaznak. Egyik legelterjedtebb trükkjük a webáruházak „klónozása”. Ez azt jelenti, hogy egy az egyben lemásolják egy ismert webshop felületét, logóit és termékképeit, majd egy apró eltéréssel, például a domain végződésében, közzéteszik. A gyanútlan vásárló így abban a hitben adja meg személyes és bankkártya-adatait, hogy megbízható helyen vásárol.

A rendőrség szerint: „Soha ne utaljanak előre vételárat vagy előleget, ha idegennel kötnek üzletet az online térben!” - áll a KiberPajzs kezdeményezés tanácsai között.

Egy dunaújvárosi nő kálváriája

Jó példa a veszélyekre Ági esete, aki kétszer is a csalók áldozatává vált. Az első alkalommal megszokott webáruházából vásárolt - legalábbis ezt hitte. Visszaigazolás nélkül maradt rendelése után döbbenten tapasztalta, hogy bankkártyájáról az összes pénze eltűnt.

A bank elutasította panaszát, mondván: ő járt el gondatlanul. Ági új kártyát kapott, de néhány héttel később ismét gyanús tranzakciókat észlelt - immár a frissen kibocsátott kártyáján. Ekkor derült ki számára, hogy nem egyszerű kártyaadat-lopásról van szó, hanem teljes banki profilját is célba vehették a támadók.

Te is könnyen áldozattá válhatsz!

Miért különösen veszélyes?

A klónozott webáruházak nemcsak a kártyaadatokat csapolják le. Egyes esetekben a teljes bankszámlához vagy online profilhoz is hozzáférést szerezhetnek. Az áldozat így nemcsak az adott vásárlás összegét veszítheti el, hanem akár teljes megtakarítását is. Az áldozat azon tűnődik:

mit tegyek ha ellopták a kártyaadataimat?

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a pénzintézetek sokszor elutasítóak. A károsultaknak bizonyítaniuk kell, hogy nem ők voltak gondatlanok, ami hosszadalmas és bizonytalan folyamat.