Láthatatlan csapda a vásárlóknak: klónozott webáruházak
Egyre gyakoribbak Magyarországon a klónozott webáruházak, amelyek első pillantásra megtévesztően hasonlítanak az eredeti oldalakra. Az áldozatok sokszor csak akkor döbbennek rá, hogy csalás áldozatai lettek, amikor a bankszámlájukról eltűnik minden pénzük. A rendőrség és szakértők egyaránt arra figyelmeztetnek: bárki könnyen áldozattá válhat, ezért tudatos online jelenlétre van szükség, különösen ha webáruházakon vásárlunk.
A klónozott webáruházak láthatatlan csapdái egyre több magyar vásárlót vernek át. A jelenség rávilágít arra, hogy a kiber-bűnözés mára nem csupán egyéni hibákon, hanem rendszerszintű hiányosságokon is alapul. Az óvatosság, a tudatos vásárlói magatartás és a technikai védelmi eszközök alkalmazása nélkül bárkiből könnyen áldozat válhat.
Másolat a webáruházról, ami megszólalásig hasonlít
A kiberbűnözők manapság már kifinomult módszereket alkalmaznak. Egyik legelterjedtebb trükkjük a webáruházak „klónozása”. Ez azt jelenti, hogy egy az egyben lemásolják egy ismert webshop felületét, logóit és termékképeit, majd egy apró eltéréssel, például a domain végződésében, közzéteszik. A gyanútlan vásárló így abban a hitben adja meg személyes és bankkártya-adatait, hogy megbízható helyen vásárol.
A rendőrség szerint: „Soha ne utaljanak előre vételárat vagy előleget, ha idegennel kötnek üzletet az online térben!” - áll a KiberPajzs kezdeményezés tanácsai között.
Egy dunaújvárosi nő kálváriája
Jó példa a veszélyekre Ági esete, aki kétszer is a csalók áldozatává vált. Az első alkalommal megszokott webáruházából vásárolt - legalábbis ezt hitte. Visszaigazolás nélkül maradt rendelése után döbbenten tapasztalta, hogy bankkártyájáról az összes pénze eltűnt.
A bank elutasította panaszát, mondván: ő járt el gondatlanul. Ági új kártyát kapott, de néhány héttel később ismét gyanús tranzakciókat észlelt - immár a frissen kibocsátott kártyáján. Ekkor derült ki számára, hogy nem egyszerű kártyaadat-lopásról van szó, hanem teljes banki profilját is célba vehették a támadók.
Miért különösen veszélyes?
A klónozott webáruházak nemcsak a kártyaadatokat csapolják le. Egyes esetekben a teljes bankszámlához vagy online profilhoz is hozzáférést szerezhetnek. Az áldozat így nemcsak az adott vásárlás összegét veszítheti el, hanem akár teljes megtakarítását is. Az áldozat azon tűnődik:
mit tegyek ha ellopták a kártyaadataimat?
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a pénzintézetek sokszor elutasítóak. A károsultaknak bizonyítaniuk kell, hogy nem ők voltak gondatlanok, ami hosszadalmas és bizonytalan folyamat.
Hogyan védekezhetünk?
Szakértők és a rendőrség tanácsai alapján az alábbiakat érdemes szem előtt tartani:
Mindig ellenőrizzük az URL-címet! A hamis oldalak gyakran hasonló, de nem azonos végződést használnak (például „.hu” helyett „.nu”).
- Soha ne utaljunk előre ismeretlen eladónak! Ha lehetséges, válasszunk utánvétet, és csak a csomag ellenőrzése után fizessünk.
- Használjunk kétfaktoros hitelesítést! Bár nem minden portál biztosítja, ahol elérhető, mindig kapcsoljuk be.
- Válasszunk virtuális vagy egyszer használatos kártyát! Ez minimalizálja a kockázatot, ha adataink illetéktelen kezekbe kerülnek.
- Legyünk gyanakvóak a túl szép ajánlatokkal szemben! Ha egy akció irreálisan kedvezőnek tűnik, valószínűleg csalásról van szó.
- Gyanú esetén azonnal lépjünk! Értesítsük bankunkat, a rendőrséget és a Nemzeti Kibervédelmi Intézetet.
Hogyan ismerhető fel a klónozott webáruház?
Ez az angol nyelvű videó segíthet könnyebben felismerni ha csaló oldalra bukkantál. Automatikusan generált magyar felirattal elérhető.
Így ver át egy kamu webshop, amiről azt hiszed, hogy igazi!