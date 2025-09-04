szeptember 4., csütörtök

58 perce

Puzzle és természet egyben- ismerd meg a vörös róka titkait!

Címkék#táj#Vörös róka#erdő#puzzle

Az őszi erdő színeiben megbúvó vörös róka most online puzzle formájában kel életre. Rakd ki a képet, és közben tudj meg izgalmas tényeket erről a különleges állatról!

Varga Panna

Az ősz mindig különleges látványt nyújt: a sárga, narancs és vörös árnyalatokkal játszó erdőkben minden séta igazi élménnyé válik. A vörös róka ebben a színkavalkádban szinte észrevétlenül simul bele a tájba, miközben kecses mozgásával és figyelő tekintetével elvarázsolja a természet szerelmeseit.

Vörös róka
Vörös róka 
Fotó: monicore / Forrás: https://pixabay.com/hu/photos

Érdekességek az ikonikus állatról:

A rókák nemcsak szépségükkel varázsolják el az embert, hanem lenyűgöző tulajdonságaikkal is. Képesek akár 48 km/h sebességgel futni és másfél méternél is magasabbra ugrani. Hallásuk rendkívül kifinomult: még a hó alatt megbúvó egér halk mozgását is képesek meghallani harminc méterről. 

Vadászat közben különleges képességet használnak – a Föld mágneses mezejét –, amely segíti őket a pontos irányzékban, így nagy eséllyel kapják el a zsákmányt. Kommunikációjuk szintén sokszínű, hiszen több mint negyvenféle hangot adhatnak ki, az ugatástól a vinnyogáson át a sikításig. Élettartamuk vadon általában rövid, két-hat év között mozog, de fogságban akár tizenöt évig is élhetnek.

Őszi hangulat teremtő puzzle

Most ezt a pillanatot nemcsak a természetben élheted át: online puzzle formájában bárhol és bármikor élvezheted. A kirakó minden egyes darabja közelebb visz az természet szerelmeseit békéjéhez és a vörös róka eleganciájához. Nem kell hozzá más, csak egy kis szabadidő és internetkapcsolat – az élmény garantált.

Így rakd a puzzle-t: A vörös róka

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

preview20piecevörös róka

Segítségül a teljes fotó:

Vörös róka
Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/

 

 

