Vörös mókus - Online puzzle, ami elvarázsol

#gomba#bogyó#mókus puzzle#vörös mókus#erdő#természet#mogyoró

A vörös mókus a természet egyik legkedveltebb kis lakója, amelyet gyakran látunk dióval vagy mogyoróval a kezében. Ezek az apró rágcsálók azaz a vörös mókusok nemcsak aranyos megjelenésükkel hódítanak, hanem fontos szerepet töltenek be az erdők életében is.

Varga Panna
Vörös mókus - Online puzzle, ami elvarázsol

Vörös mókus

Forrás: Shutterstock

A vörös mókus Magyarországon is jól ismert faj, amely leginkább lombos és vegyes erdőkben él, de egyre gyakrabban találkozhatunk velük városi parkokban és kertekben is. Akrobatikus ügyességgel mozognak a fák ágain, hosszú farkuk segíti őket az egyensúlyozásban.

Vörös mókus
Vörös mókus
Forrás: https://www.reddit.com/

Táplálékuk legnagyobb részét magvak, diófélék, mogyoró és fenyőmag alkotják, de előszeretettel fogyasztanak gombát, bogyókat és alkalmanként rovarokat is. A dió különösen fontos számukra, mert nagy energiatartalmú és segíti a tél átvészelését. 

Felkészülés a télre

Ősszel a mókusok különleges stratégiát követnek: a diót és más magvakat elássák a földbe, vagy fák odvaiba rejtik. Bár nem minden rejtekhelyre emlékeznek vissza, ennek köszönhetően a természet is nyer – a földben felejtett magokból új fák sarjadnak, így a mókusok közvetve az erdő megújulásában is részt vesznek. Sokan tévesen hiszik, hogy a mókusok téli álmot alszanak. Valójában csak kevesebbet mozognak a hidegben, időnként előbújnak és elfogyasztják elrejtett készleteiket.

Érdekességek a mókusokról

  • Remekül kommunikálnak hangjelzésekkel és farokmozdulatokkal.
  • Fejjel lefelé is képesek közlekedni a fák törzsén.
  • Fontos szerepük van a gombák spóráinak terjesztésében is.

Ez a Mókus puzzle egyszerre nyújt szórakozást és tanulási élményt. A kép kirakása közben bepillantást nyerhetünk a természet apró kincsgyűjtőinek mindennapjaiba.

Így rakd ki a puzzle-t: Vörös mókus 

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

preview28pieceMókus puzzle

Segítségül a teljes kép:

Vörös mókus
Forrás:  Shutterstock

 

 

