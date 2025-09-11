Vörös mókus - Online puzzle, ami elvarázsol

A vörös mókus Magyarországon is jól ismert faj, amely leginkább lombos és vegyes erdőkben él, de egyre gyakrabban találkozhatunk velük városi parkokban és kertekben is. Akrobatikus ügyességgel mozognak a fák ágain, hosszú farkuk segíti őket az egyensúlyozásban.

Vörös mókus

Táplálékuk legnagyobb részét magvak, diófélék, mogyoró és fenyőmag alkotják, de előszeretettel fogyasztanak gombát, bogyókat és alkalmanként rovarokat is. A dió különösen fontos számukra, mert nagy energiatartalmú és segíti a tél átvészelését.

Felkészülés a télre

Ősszel a mókusok különleges stratégiát követnek: a diót és más magvakat elássák a földbe, vagy fák odvaiba rejtik. Bár nem minden rejtekhelyre emlékeznek vissza, ennek köszönhetően a természet is nyer – a földben felejtett magokból új fák sarjadnak, így a mókusok közvetve az erdő megújulásában is részt vesznek. Sokan tévesen hiszik, hogy a mókusok téli álmot alszanak. Valójában csak kevesebbet mozognak a hidegben, időnként előbújnak és elfogyasztják elrejtett készleteiket.

Érdekességek a mókusokról

Remekül kommunikálnak hangjelzésekkel és farokmozdulatokkal.

Fejjel lefelé is képesek közlekedni a fák törzsén.

Fontos szerepük van a gombák spóráinak terjesztésében is.

Ez a Mókus puzzle egyszerre nyújt szórakozást és tanulási élményt. A kép kirakása közben bepillantást nyerhetünk a természet apró kincsgyűjtőinek mindennapjaiba.

Segítségül a teljes kép: