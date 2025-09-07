Kvíz a virágok szerelmeseinek – Virágok kvíz 5 kérdéssel

A virágok mindig is különleges szerepet játszottak az emberi kultúrában: a szépséget, a szeretetet, a békét és a tisztaságot szimbolizálják. De vajon mennyire ismered a legismertebb virágok érdekességeit? Töltsd ki a nagy 5 kérdéses virágok kvízt, és derítsd ki, hogy Kezdő kertész, Virágfelfedező, Botanikus segéd vagy Virágmester vagy!

Fehér liliom

Fotó: Bremen/Bremen / Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/

Töltsd ki a rövid 5 kérdéses kvízt, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a virágok világában! Az eredményekhez pontozási rendszert is találsz, így könnyen megtudhatod, hogy Virágszírtkezdő, Kertbarát, Botanikus segéd vagy épp Virágmester vagy.

Virágok kvíz – Teszteld a tudásod!

1. kérdés

Melyik virág Magyarország nemzeti virága?

a) Tulipán

b) Liliom

c) Tavaszi hóvirág

d) Pipacs

👉 Helyes válasz: b) Liliom (a fehér liliom a magyar címerben is megjelenik).

2. kérdés

Miért hajlik a napraforgó a nap felé?

a) A virág szirmai mágnesesek

b) A heliotropizmus nevű növényi mozgás miatt

c) A szárában lévő víz súlya húzza

d) A szél mindig abba az irányba fúj

👉 Helyes válasz: b) Heliotropizmus – a napraforgó a fény irányába fordítja a fejét.

3. kérdés

Melyik a világ legnagyobb virága?

a) Óriás titánbuzogány (Amorphophallus titanum)

b) Rafflesia arnoldii

c) Viktória-tündérrózsa (Victoria amazonica)

d) Baobab virága

👉 Helyes válasz: b) Rafflesia arnoldii – akár 1 méter átmérőjű is lehet, és jellegzetes rothadó szagú.

4. kérdés

Melyik virág szimbolizálja leggyakrabban a békét és a tisztaságot a kultúrákban?

a) Pitypang

b) Orchidea

c) Liliom

d) Fehér rózsa

👉 Helyes válasz: c) Liliom – a fehér liliom az ártatlanság és a tisztaság jelképe.

5. kérdés

Melyik virág szirmait használják a híres „rózsavíz” készítésére?

a) Damascusi rózsa

b) Japán cseresznyevirág

c) Hibiszkusz

d) Tulipán

👉 Helyes válasz: a) Damascusi rózsa – különösen illatos, a kozmetikumok és édességek alapanyaga.

Eredmények – Virágok kvíz

0–1 pont: Kezdő kertész 🌱

Most ismerkedsz a virágok világával. Ne csüggedj, minden szakértő innen indult!

2–3 pont: Virágfelfedező 🌿

Több virágot is jól ismersz, és néhány érdekességet is tudsz. Jó úton haladsz, hogy igazi kertbarát váljon belőled.