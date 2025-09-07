szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

23°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz!

2 órája

Kvíz a virágok szerelmeseinek – Virágok kvíz 5 kérdéssel

Címkék#kvíz#játék#liliom#virág

Szereted a virágokat, és kíváncsi vagy, mennyit tudsz róluk? Töltsd ki az 5 kérdéses kvízt, és derítsd ki, hogy Kezdő kertész, Virágfelfedező, Botanikus segéd vagy Virágmester vagy! Fedezd fel a virágok titkait és érdekességeit játékosan, és teszteld a tudásod!

Varga Panna
Kvíz a virágok szerelmeseinek – Virágok kvíz 5 kérdéssel

Virágok

Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/

Fotó: Lorca/España

A virágok mindig is különleges szerepet játszottak az emberi kultúrában: a szépséget, a szeretetet, a békét és a tisztaságot szimbolizálják. De vajon mennyire ismered a legismertebb virágok érdekességeit? Töltsd ki a nagy 5 kérdéses virágok kvízt, és derítsd ki, hogy Kezdő kertész, Virágfelfedező, Botanikus segéd vagy Virágmester vagy! 

virágok kvíz
Fehér liliom
Fotó: Bremen/Bremen / Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/

Töltsd ki a rövid 5 kérdéses kvízt, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a virágok világában! Az eredményekhez pontozási rendszert is találsz, így könnyen megtudhatod, hogy Virágszírtkezdő, Kertbarát, Botanikus segéd vagy épp Virágmester vagy. 

Virágok kvíz – Teszteld a tudásod!

1. kérdés
Melyik virág Magyarország nemzeti virága?
a) Tulipán
b) Liliom
c) Tavaszi hóvirág
d) Pipacs
👉 Helyes válasz: b) Liliom (a fehér liliom a magyar címerben is megjelenik).

 

2. kérdés
Miért hajlik a napraforgó a nap felé?
a) A virág szirmai mágnesesek
b) A heliotropizmus nevű növényi mozgás miatt
c) A szárában lévő víz súlya húzza
d) A szél mindig abba az irányba fúj
👉 Helyes válasz: b) Heliotropizmus – a napraforgó a fény irányába fordítja a fejét.

 

3. kérdés
Melyik a világ legnagyobb virága?
a) Óriás titánbuzogány (Amorphophallus titanum)
b) Rafflesia arnoldii
c) Viktória-tündérrózsa (Victoria amazonica)
d) Baobab virága
👉 Helyes válasz: b) Rafflesia arnoldii – akár 1 méter átmérőjű is lehet, és jellegzetes rothadó szagú.

 

4. kérdés
Melyik virág szimbolizálja leggyakrabban a békét és a tisztaságot a kultúrákban?
a) Pitypang
b) Orchidea
c) Liliom
d) Fehér rózsa
👉 Helyes válasz: c) Liliom – a fehér liliom az ártatlanság és a tisztaság jelképe.

 

5. kérdés
Melyik virág szirmait használják a híres „rózsavíz” készítésére?
a) Damascusi rózsa
b) Japán cseresznyevirág
c) Hibiszkusz
d) Tulipán
👉 Helyes válasz: a) Damascusi rózsa – különösen illatos, a kozmetikumok és édességek alapanyaga.

Eredmények – Virágok kvíz

0–1 pont: Kezdő kertész 🌱
Most ismerkedsz a virágok világával. Ne csüggedj, minden szakértő innen indult!

2–3 pont: Virágfelfedező 🌿
Több virágot is jól ismersz, és néhány érdekességet is tudsz. Jó úton haladsz, hogy igazi kertbarát váljon belőled.

4 pont: Botanikus segéd 🌺
Szinte mindent tudsz! A virágok szépsége és titkai számodra már nem ismeretlenek.

5 pont: Virágmester 🌷👑
Gratulálunk! Igazi virágszakértő vagy. Tudásod olyan gazdag és sokszínű, mint egy tavaszi rét.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu