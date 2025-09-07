2 órája
Kvíz a virágok szerelmeseinek – Virágok kvíz 5 kérdéssel
Szereted a virágokat, és kíváncsi vagy, mennyit tudsz róluk? Töltsd ki az 5 kérdéses kvízt, és derítsd ki, hogy Kezdő kertész, Virágfelfedező, Botanikus segéd vagy Virágmester vagy! Fedezd fel a virágok titkait és érdekességeit játékosan, és teszteld a tudásod!
Virágok
Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/
Fotó: Lorca/España
A virágok mindig is különleges szerepet játszottak az emberi kultúrában: a szépséget, a szeretetet, a békét és a tisztaságot szimbolizálják. De vajon mennyire ismered a legismertebb virágok érdekességeit? Töltsd ki a nagy 5 kérdéses virágok kvízt, és derítsd ki, hogy Kezdő kertész, Virágfelfedező, Botanikus segéd vagy Virágmester vagy!
Töltsd ki a rövid 5 kérdéses kvízt, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a virágok világában! Az eredményekhez pontozási rendszert is találsz, így könnyen megtudhatod, hogy Virágszírtkezdő, Kertbarát, Botanikus segéd vagy épp Virágmester vagy.
Virágok kvíz – Teszteld a tudásod!
1. kérdés
Melyik virág Magyarország nemzeti virága?
a) Tulipán
b) Liliom
c) Tavaszi hóvirág
d) Pipacs
👉 Helyes válasz: b) Liliom (a fehér liliom a magyar címerben is megjelenik).
2. kérdés
Miért hajlik a napraforgó a nap felé?
a) A virág szirmai mágnesesek
b) A heliotropizmus nevű növényi mozgás miatt
c) A szárában lévő víz súlya húzza
d) A szél mindig abba az irányba fúj
👉 Helyes válasz: b) Heliotropizmus – a napraforgó a fény irányába fordítja a fejét.
3. kérdés
Melyik a világ legnagyobb virága?
a) Óriás titánbuzogány (Amorphophallus titanum)
b) Rafflesia arnoldii
c) Viktória-tündérrózsa (Victoria amazonica)
d) Baobab virága
👉 Helyes válasz: b) Rafflesia arnoldii – akár 1 méter átmérőjű is lehet, és jellegzetes rothadó szagú.
4. kérdés
Melyik virág szimbolizálja leggyakrabban a békét és a tisztaságot a kultúrákban?
a) Pitypang
b) Orchidea
c) Liliom
d) Fehér rózsa
👉 Helyes válasz: c) Liliom – a fehér liliom az ártatlanság és a tisztaság jelképe.
5. kérdés
Melyik virág szirmait használják a híres „rózsavíz” készítésére?
a) Damascusi rózsa
b) Japán cseresznyevirág
c) Hibiszkusz
d) Tulipán
👉 Helyes válasz: a) Damascusi rózsa – különösen illatos, a kozmetikumok és édességek alapanyaga.
Eredmények – Virágok kvíz
0–1 pont: Kezdő kertész 🌱
Most ismerkedsz a virágok világával. Ne csüggedj, minden szakértő innen indult!
2–3 pont: Virágfelfedező 🌿
Több virágot is jól ismersz, és néhány érdekességet is tudsz. Jó úton haladsz, hogy igazi kertbarát váljon belőled.
4 pont: Botanikus segéd 🌺
Szinte mindent tudsz! A virágok szépsége és titkai számodra már nem ismeretlenek.
5 pont: Virágmester 🌷👑
Gratulálunk! Igazi virágszakértő vagy. Tudásod olyan gazdag és sokszínű, mint egy tavaszi rét.