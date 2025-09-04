szeptember 4., csütörtök

Siker

2 órája

Világbajnok lett a közel 80 éves nagymama

Címkék#aranyérem#kilométeres#világbajnoki#Masters Maraton Kajak-kenu Világbajnokság#nyugdijas#világbajnok nagymama#túra

Közel a 80. születésnapjához ért el csodálatos sportteljesítményt a tatabányai nagymama. A győri Masters Maraton Kajak-kenu Világbajnokságon világbajnok lett a 75–79 évesek korcsoportjában.

Goletz-DeáK Viktória

Kevés inspirálóbb példa akad annál, mint amit dr. Jakabó Judit mutatott be a hétvégén Győrben. A közel 80 éves sportoló a Masters Maraton Kajak-kenu Világbajnokságon állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

 

Forrás: MKKSZ/Facebook

– Sikerült! Megcsináltam! Világbajnoki aranyérmet kaptam!” – mesélte örömmel. Judit a 75–79 éves korcsoportban, a 10,5 kilométeres távon lett első, így a világbajnoki aranyat akaszthatták a nyakába.

Világbajnok lett a nagymama

– Sokan rajtoltunk egyszerre, sokan csapkodták a vizet, nagy hullámok verődtek. Szerencsére nem borultam, pedig jó néhányan kiestek – idézte fel a futam izgalmait.
A pálya három körből állt, amelyet 1 óra 28 perc alatt teljesített. Az útvonal a Mosoni-Dunán indult lefelé, majd a Rábába fordultak, a Radó-szigetet kellett megkerülni, onnan vissza a Mosoni-Dunára, és újra körbe. 

– Dunai kajakos vagyok, tudom, hol van sodrás. De most nem mindig ott mentem, ahol könnyebb, hanem ahol kevesebb versenyző volt, nehogy felborítsanak. Ha egyedül vagyok a pályán, biztos jobb időt tudok menni, de most a biztonságra törekedtem.”
A teljesítményét nem az időeredmény, hanem a kitartás és az élmény tette különlegessé
– Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megcsinálnom! Ez volt a célom: részt venni a világbajnokságon és teljesíteni a pályát – mondta büszkén.

Nyugdíjasként is fitten

Judit elmesélte, hogy már fiatalon is szeretett volna kajakozni, azonban a család és a munka mellett nem volt rá ideje. Azonban nyugdíj után már nem tartotta vissza semmi, így elkezdett kajakozni. Végül a sport annyira megtetszett neki, hogy hamar kipróbálta magát a versenyeken is. Először kisebb távokon indult, de mivel hosszú kajak túrákra is rendszeresen járt így végül kipróbálta magát a maratoni távon is. 
– Bár kicsit lassabb vagyok, mint a rutinosabb versenyzők, de ezzel a tempóval akár 50 kilométert is végig tudok kajakozni egy hosszabb túra alkalmával – árulta el a tatabányai hölgy, aki egyébként Neszmélyen és a tatai Öreg-tavon edzett a versenyre.

Judit szerint fontos, hogy idősebb korban se hagyja el az ember magát és figyeljen az egészségére. A rendszeres mozgás és az egészséges étkezés nyugdíj alatt is nagyon fontos. Hogy szenvedélye végül egy világbajnoki aranyéremmel is megajándékozta nyugdijasként már csak hab a tortán.

A négy napos verseny során 42 ország 480 sportolója méri össze tudását. A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség hagyományait követve, az élversenyzők előtt néhány nappal a masters versenyzők is vízre szállhatnak a világbajnoki címért, ugyanazon a versenypályán. Így a mastersszel együtt pedig 48 nemzet képviselői érkeztek a világbajnokságra, ami rekordnak számít. 

 

