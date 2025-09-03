Vihar fenyegeti Komárom-Esztergomot – a ködös reggel csak a kezdet volt

Komárom-Esztergom megyében a reggeli órákban még nyugodt, párás idő fogadta a lakosokat, de a meteorológiai előrejelzés szerint a nap folyamán zivatarok közeledhetnek a térség felé. A helyieknek érdemes figyelni a viharveszélyre, mert a záporokhoz viharos széllökések és kisebb jégeső is társulhat – írta a Köpönyeg.hu

A vihar fokozat 1-es, elsődleges veszélyforrás a villámlás. Kísérő jelenségek lehetnek a szélerősödés és a kisebb jégeső.

Forrás: Pexels

Közelgő vihar Komárom-Esztergom és környéke

Hungaromet előrejelzése szerint a Dunától keletre, főleg az északkeleti területeken ma délutántól alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket intenzív csapadék, átmeneti viharos széllökések és kisebb szemű jég kísérheti. Késő estére a déli, délkeleti határszakaszokon is kialakulhat egy-egy zivatar. A következő napokban az ország keleti részén ismét előfordulhatnak zivatarok, de kisebb valószínűséggel.

Hőmérséklet és fronthelyzet

Komáromban a reggeli órákban 20 °C volt, a hőérzet szintén 20 °C, a szél mérsékelt, nyugati irányú. A napi középhőmérséklet délkeleten 25 °C körül, kissé felette alakulhat. A hidegfronti hatás a szervezetet is terheli: szív- és érrendszeri betegek mellkasi fájdalomra, vérnyomás-ingadozásra, fokozott stroke-kockázatra számíthatnak. Frontra érzékenyeknél fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás, epileptiform rosszullét, ízületi fájdalmak erősödhetnek. A páratartalom 76%, UV-sugárzás mérsékelt.

Összegzés – a közelgő viharra való felkészülés

Komárom-Esztergom lakosainak érdemes figyelni a meteorológiai riasztásokat és a szabadtéri programokat a várható zivatarokhoz igazítani. Bár jelenleg nincs aktív vihar, a közeledő vihar miatt a helyi lakosoknak ajánlott elővigyázatosnak lenni, különösen a frontérzékenyeknek.