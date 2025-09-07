szeptember 7., vasárnap

Nosztalgia

3 órája

Időutazás a Bányásznapokon – veterán autó felvonulás Oroszlányban + FOTÓK

Nosztalgiázásra invitálta a közönséget Oroszlány. Igazi időutazásban lehetett része annak, aki ellátogatott az oroszlányi bányásznapok veterán autó felvonulására, ahol több évtizedes járművek vonultak fel, nosztalgiát ébresztve az idősebbekben és különleges élményt nyújtva a fiatalabb generációknak.

Gábos Orsolya
Veterán autók lepték el Oroszlány főutcáját a 75. bányásznapon

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Az oroszlányi bányásznapok színes programkínálatában különleges élményt nyújtott a veterán autó felvonulás, amely igazi időutazásra invitálta a közönséget. A város főutcáján és terein egymás után gördültek végig a több évtizedes múltra visszatekintő járművek, melyeket a tulajdonosok nagy gondossággal és szeretettel őriztek meg az utókornak.

Fotókon a veterán autó felvonulás Oroszlányban
Veterán autók lepték el Oroszlány főutcáját a 75. bányásznapon
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

A veterán autók között ritkaságokkal is találkozhattak

A felvonuláson számos különlegesség feltűnt: a veterán autók között találkozhatott a közönség többek között Trabanttal - mert Trabanttal szállni élvezet, ahogy a népszerű Exotic sláger tartja -, többféle Simson motorral is, Skoda 120-al, Volkswagen Bogárral, és régi típusú Mercikkel. Az úgy nevezett "old timer" autóvá nyilvánítás feltétele, hogy legalább 30 éves legyen a kocsi. A járókelők nemcsak megcsodálhatták, hanem közelebbről is megtekinthették a járműveket. 

A rendezvény hangulatát a nosztalgia és a közösségi élmény határozta meg: sokaknak gyermekkori emlékeket idézett fel egy-egy típus, míg a fiatalabb generációk számára különleges találkozás volt a múlt technikájával. A felvonulást végig nagy érdeklődés kísérte, a fotózkodásra és beszélgetésre pedig bőven adódott lehetőség.

GALÉRIA: Fotókon a veterán autó felvonulás Oroszlányban (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

