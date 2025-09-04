Vesztegetés a kórházban: 4 orvos és 2 szakdolgozó fogadott el „hálapénzt”

Az üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt indult ügyben a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be azzal a 4 orvossal és 2 egészségügyi szakdolgozóval szemben, akik a győri kórházban „hálapénzt” fogadtak el betegektől.

Vesztegetés hálapénzzel a kórházban

Forrás: Shutterstock

Vesztegetés a hálapénzzel

Ahogyan arról dr. Stoller Katalin ügyész, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője tájékoztatott az orvosok és egészségügyi szakdolgozók ugyanazon a szakrendelésen végezték a munkájukat. 2024-ben a betegek ellátása során a két egészségügyi szakdolgozó és három orvos több alkalommal fogadtak el 1000,- és 50 ezer forint közötti összegeket, ajándékutalványokat és ajándékot, míg a harmadik orvos egy alkalommal fogadott el jogtalan előnyt a betegellátás során.

A főügyészség az egyik orvossal és egészségügyi szakdolgozóval, akik nagyobb mértékű „hálapénzt” fogadtak el, egyezséget kötött, és vádiratában arra tett indítványt, hogy őket a Győri Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélje. A másik négy elkövetővel szemben a főügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A vádiratban összesen közel 340 ezer forint mértékű vagyonelkobzást is indítványozott a főügyészség az elkövetőkkel szemben.