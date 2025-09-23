szeptember 23., kedd

Tekla névnap

16°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szőlőhegy utca

1 órája

Veszélyes gyalogátkelőhelyre érkezett panasz Tatabányán, a hatóságok megszólaltak

Címkék#rendőrség#Magyar Közút#gyalogos#Szőlőhegy utca#önkormányzat#autó#KRESZ#zebra#1-es főút

A tatabányai Szőlőhegy utcájánál egy helyi lakó régóta problémának érzi, hogy nincs biztonságos zebra. A veszélyes gyalogátkelőhely kérdésének utána jártunk. A Magyar Közút részletes választ adott arra, milyen feltételekkel valósulhatna meg egy új átkelő.

Veszprémi Dániel

A Szőlőhegy utca környékén mindennapos a gyalogosforgalom, de egy környékbeli lakó szerint az 1-es főút úttestén való átkelés sokszor balesetveszélyes. Az ügyben megkérdeztük az illetékes szervezeteket. Most beszámolunk a lakossági aggodalmakról, és a rájuk érkezett válaszokról, valamit a veszélyes gyalogátkelőhely problémájának megoldásáról.

Tatabánya, turul, szőlőhegy utca, gyalogátkelőhely, zebra, veszély, baleset, halálos baleset, parkoló autó, kocsi, gyalogos, lakosság, veszélyes gyalogátkelőhely
A hatóságok szerint nem minősül veszélyes gyalogátkelőhelynek, a Szőlőhegyi lakos panaszába foglalt szakasz.
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Veszélyes gyalogátkelőhely a Szőlőhegy utcánál

Egy helyi lakos kereste fel szerkesztőségünket augusztusban. Szerinte a tatabányai Szőlőhegy utcánál élőknek gondot jelent a zebra megközelítése. A parkoló autók miatt a gyalogosok kénytelenek az 1-es főút szélén haladni, ami a nagy forgalomban veszélyes helyzeteket teremt. A lakó szerint mindenképp szükség lenne egy biztonságosabb átkelési lehetőségre, hiszen a jelenlegi állapot állandó kockázatot jelent, és egyesek már balesetveszélyes helyzeteket is átéltek. 

A hegy lakosai mellett, a Turul látogatói közül is sokan ezen a szakaszon közelítik meg az emlékművet.

A Google Utcaképén, egyenesen haladva megkeresheted a gyalogátkelőhelyet:

Egy korábbi kiskapu is megszűnt

A lakos elárulta, hogy évekkel ezelőtt a zajvédő falon valaki ütött egy lyukat, amin keresztül sokan átvágtak, hogy gyorsabban érjék el a túloldalt. Bár hivatalosan nem volt biztonságos, hiszen zebra nem vezetett oda, és át kellett mászni a szalagkorláton, mégis sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Ezt a kiskaput azonban nemrég megszüntette a Magyar Közút. Személyes kellemetlensége miatt, így firtatta a kérdést a lakos:

Miért épp most javították meg a falat? Miért nem húsz éve, vagy húsz év múlva?

Panaszát továbbítottuk az illetékes szervezeteknek, akik válaszát rövidesen meg is kaptuk.

A Google Utcaképén még látható az átjáró:

A Közút részletes válasza

A Magyar Közút közölte, hogy míg az 1-es főút kezelése hozzájuk tartozik, a Szőlőhegy utcát Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata kezeli. Új kijelölt gyalogátkelőhely létesítéséhez szigorú szabályokat kell teljesíteni:

  • A járművezetőknek legalább 50 méterről jól láthatónak kell lennie az átkelőnek
  • Figyelembe kell venni a forgalom nagyságát és irányát, valamint az út és a környezet kialakítását is.
  • A kijelölést csak úttervezésre jogosult szakember készítheti el, a terveket jóvá kell hagyatni a közút megyei igazgatóságával, és a kormányhivatal adhat engedélyt.
  • A közvilágítás, járdakapcsolatok, biztonsági berendezések, burkolati jelek és táblák kiépítése egyaránt az önkormányzat feladata és költsége.

Zajvédő fal és jogszabályi háttér

A Magyar Közút arról is tájékoztatott, hogy a sérült zajvédő paneleket szeptember 5-én kicserélték. Az új fabeton paneleket ellenállóbbnak tervezték a mechanikai behatásokkal szemben. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a fal rongálása törvénybe ütközik, a közlekedőknek a KRESZ szabályait betartva kell használniuk az utat.

Tatabánya, turul, szőlőhegy utca, gyalogátkelőhely, zebra, veszély, baleset, halálos baleset, parkoló autó, kocsi, gyalogos, lakosság, veszélyes gyalogátkelőhely
Megjavították a zajszűrő falat, az 1-es főút mellett.

A rendőrség szerint nem minősül veszélyesnek

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a gyalogos csak akkor léphet az úttestre, ha meggyőződött a biztonságáról. A KRESZ kimondja, hogy kijelölt gyalogos átkelőhely hiányában a gyalogosnak nincs elsőbbsége az autókkal szemben. A hatóság szerint a szóban forgó útszakaszon nem kiemelkedő a balesetek száma, ezért nem számít veszélyesnek.

A gyalogosoknak azt javasolják, hogy a közeli, Kós Károly úton található kijelölt átkelőt használják.

Az önkormányzat feladata

A veszélyes gyalogátkelőhely kérdésében a közút válasza világossá tette: a Szőlőhegy utcai zebra kijelölése hosszadalmas, több hatóságot érintő eljárás, amelynek kezdeményezése az önkormányzat feladata. A lakossági igény egyértelmű, de a döntéshez és a megvalósításhoz komoly szakmai és pénzügyi feltételeknek kell teljesülniük. Emellett a Rendőrség statisztikái alapján kijelenthető, hogy a szakasz nem minősül különösebben veszélyesnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu