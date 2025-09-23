Veszélyes gyalogátkelőhelyre érkezett panasz Tatabányán, a hatóságok megszólaltak

A Szőlőhegy utca környékén mindennapos a gyalogosforgalom, de egy környékbeli lakó szerint az 1-es főút úttestén való átkelés sokszor balesetveszélyes. Az ügyben megkérdeztük az illetékes szervezeteket. Most beszámolunk a lakossági aggodalmakról, és a rájuk érkezett válaszokról, valamit a veszélyes gyalogátkelőhely problémájának megoldásáról.

A hatóságok szerint nem minősül veszélyes gyalogátkelőhelynek, a Szőlőhegyi lakos panaszába foglalt szakasz.

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Veszélyes gyalogátkelőhely a Szőlőhegy utcánál

Egy helyi lakos kereste fel szerkesztőségünket augusztusban. Szerinte a tatabányai Szőlőhegy utcánál élőknek gondot jelent a zebra megközelítése. A parkoló autók miatt a gyalogosok kénytelenek az 1-es főút szélén haladni, ami a nagy forgalomban veszélyes helyzeteket teremt. A lakó szerint mindenképp szükség lenne egy biztonságosabb átkelési lehetőségre, hiszen a jelenlegi állapot állandó kockázatot jelent, és egyesek már balesetveszélyes helyzeteket is átéltek.

A hegy lakosai mellett, a Turul látogatói közül is sokan ezen a szakaszon közelítik meg az emlékművet.

A Google Utcaképén, egyenesen haladva megkeresheted a gyalogátkelőhelyet:

Egy korábbi kiskapu is megszűnt

A lakos elárulta, hogy évekkel ezelőtt a zajvédő falon valaki ütött egy lyukat, amin keresztül sokan átvágtak, hogy gyorsabban érjék el a túloldalt. Bár hivatalosan nem volt biztonságos, hiszen zebra nem vezetett oda, és át kellett mászni a szalagkorláton, mégis sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Ezt a kiskaput azonban nemrég megszüntette a Magyar Közút. Személyes kellemetlensége miatt, így firtatta a kérdést a lakos:

Miért épp most javították meg a falat? Miért nem húsz éve, vagy húsz év múlva?

Panaszát továbbítottuk az illetékes szervezeteknek, akik válaszát rövidesen meg is kaptuk.

A Google Utcaképén még látható az átjáró:

A Közút részletes válasza

A Magyar Közút közölte, hogy míg az 1-es főút kezelése hozzájuk tartozik, a Szőlőhegy utcát Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata kezeli. Új kijelölt gyalogátkelőhely létesítéséhez szigorú szabályokat kell teljesíteni:

A járművezetőknek legalább 50 méterről jól láthatónak kell lennie az átkelőnek

Figyelembe kell venni a forgalom nagyságát és irányát, valamint az út és a környezet kialakítását is.

A kijelölést csak úttervezésre jogosult szakember készítheti el, a terveket jóvá kell hagyatni a közút megyei igazgatóságával, és a kormányhivatal adhat engedélyt.

A közvilágítás, járdakapcsolatok, biztonsági berendezések, burkolati jelek és táblák kiépítése egyaránt az önkormányzat feladata és költsége.

Zajvédő fal és jogszabályi háttér

A Magyar Közút arról is tájékoztatott, hogy a sérült zajvédő paneleket szeptember 5-én kicserélték. Az új fabeton paneleket ellenállóbbnak tervezték a mechanikai behatásokkal szemben. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a fal rongálása törvénybe ütközik, a közlekedőknek a KRESZ szabályait betartva kell használniuk az utat.