Veszélyes gyalogátkelőhelyre érkezett panasz Tatabányán, a hatóságok megszólaltak
A tatabányai Szőlőhegy utcájánál egy helyi lakó régóta problémának érzi, hogy nincs biztonságos zebra. A veszélyes gyalogátkelőhely kérdésének utána jártunk. A Magyar Közút részletes választ adott arra, milyen feltételekkel valósulhatna meg egy új átkelő.
A Szőlőhegy utca környékén mindennapos a gyalogosforgalom, de egy környékbeli lakó szerint az 1-es főút úttestén való átkelés sokszor balesetveszélyes. Az ügyben megkérdeztük az illetékes szervezeteket. Most beszámolunk a lakossági aggodalmakról, és a rájuk érkezett válaszokról, valamit a veszélyes gyalogátkelőhely problémájának megoldásáról.
Veszélyes gyalogátkelőhely a Szőlőhegy utcánál
Egy helyi lakos kereste fel szerkesztőségünket augusztusban. Szerinte a tatabányai Szőlőhegy utcánál élőknek gondot jelent a zebra megközelítése. A parkoló autók miatt a gyalogosok kénytelenek az 1-es főút szélén haladni, ami a nagy forgalomban veszélyes helyzeteket teremt. A lakó szerint mindenképp szükség lenne egy biztonságosabb átkelési lehetőségre, hiszen a jelenlegi állapot állandó kockázatot jelent, és egyesek már balesetveszélyes helyzeteket is átéltek.
A hegy lakosai mellett, a Turul látogatói közül is sokan ezen a szakaszon közelítik meg az emlékművet.
A Google Utcaképén, egyenesen haladva megkeresheted a gyalogátkelőhelyet:
Egy korábbi kiskapu is megszűnt
A lakos elárulta, hogy évekkel ezelőtt a zajvédő falon valaki ütött egy lyukat, amin keresztül sokan átvágtak, hogy gyorsabban érjék el a túloldalt. Bár hivatalosan nem volt biztonságos, hiszen zebra nem vezetett oda, és át kellett mászni a szalagkorláton, mégis sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Ezt a kiskaput azonban nemrég megszüntette a Magyar Közút. Személyes kellemetlensége miatt, így firtatta a kérdést a lakos:
Miért épp most javították meg a falat? Miért nem húsz éve, vagy húsz év múlva?
Panaszát továbbítottuk az illetékes szervezeteknek, akik válaszát rövidesen meg is kaptuk.
A Google Utcaképén még látható az átjáró:
A Közút részletes válasza
A Magyar Közút közölte, hogy míg az 1-es főút kezelése hozzájuk tartozik, a Szőlőhegy utcát Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata kezeli. Új kijelölt gyalogátkelőhely létesítéséhez szigorú szabályokat kell teljesíteni:
- A járművezetőknek legalább 50 méterről jól láthatónak kell lennie az átkelőnek
- Figyelembe kell venni a forgalom nagyságát és irányát, valamint az út és a környezet kialakítását is.
- A kijelölést csak úttervezésre jogosult szakember készítheti el, a terveket jóvá kell hagyatni a közút megyei igazgatóságával, és a kormányhivatal adhat engedélyt.
- A közvilágítás, járdakapcsolatok, biztonsági berendezések, burkolati jelek és táblák kiépítése egyaránt az önkormányzat feladata és költsége.
Zajvédő fal és jogszabályi háttér
A Magyar Közút arról is tájékoztatott, hogy a sérült zajvédő paneleket szeptember 5-én kicserélték. Az új fabeton paneleket ellenállóbbnak tervezték a mechanikai behatásokkal szemben. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a fal rongálása törvénybe ütközik, a közlekedőknek a KRESZ szabályait betartva kell használniuk az utat.
A rendőrség szerint nem minősül veszélyesnek
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a gyalogos csak akkor léphet az úttestre, ha meggyőződött a biztonságáról. A KRESZ kimondja, hogy kijelölt gyalogos átkelőhely hiányában a gyalogosnak nincs elsőbbsége az autókkal szemben. A hatóság szerint a szóban forgó útszakaszon nem kiemelkedő a balesetek száma, ezért nem számít veszélyesnek.
A gyalogosoknak azt javasolják, hogy a közeli, Kós Károly úton található kijelölt átkelőt használják.
Az önkormányzat feladata
A veszélyes gyalogátkelőhely kérdésében a közút válasza világossá tette: a Szőlőhegy utcai zebra kijelölése hosszadalmas, több hatóságot érintő eljárás, amelynek kezdeményezése az önkormányzat feladata. A lakossági igény egyértelmű, de a döntéshez és a megvalósításhoz komoly szakmai és pénzügyi feltételeknek kell teljesülniük. Emellett a Rendőrség statisztikái alapján kijelenthető, hogy a szakasz nem minősül különösebben veszélyesnek.
