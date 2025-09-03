Varánusztól a pitonig: ezek a veszélyes állatok a szomszédodban is lakhatnak

A veszélyes állattartás Magyarországon sokkal több annál, mint hogy valaki otthon tart egy különleges kígyót vagy egy egzotikus madarat. Ez egy szigorúan szabályozott terület, ahol a jogszabályok pontosan meghatározzák, mely fajok számítanak veszélyesnek, és milyen feltételek mellett lehet őket tartani. A lista hosszú, a mérges kígyóktól kezdve, a nagymacskákon át, egészen a ritka ragadozó madarakig sok minden belefér. Nem véletlen, hiszen ezek az állatok nemcsak különlegesek, hanem potenciálisan veszélyesek is az emberre és a környezetre nézve.

A keselyűteknős különösen veszélyes állatnak minősül

Forrás: Shutterstock

Ahhoz, hogy valaki egzotikus állatot tarthasson, nem elég a lelkesedés. Engedélyt kell kérni, amit nem adnak csak úgy oda. Bizonyítani kell, hogy az állatnak biztonságos helye van, a tartási körülmények megfelelnek a követelményeknek, és hogy adott esetben egy állatorvos is elérhető. Gyakran a környéken élők beleegyezésére is szükség van, hiszen nem mindegy, hogy a szomszédban milyen állat lakik. Az engedély nélküli tartás szigorú büntetést von maga után: pénzbírságot, sőt, akár az állat elkobzását is. A veszélyes állatok engedélylistája könnyen elérhető, javallott mindenkinek alaposan tájékozódnia.

Milyen veszélyes állatok szerepelnek a listán?

A magyar jogszabályok pontos listát tartalmaznak azokról az állatokról, amelyeket veszélyesnek minősítenek. Ezek közé tartoznak például:

mérges kígyók és skorpiók (például a fekete mamba, a vipera, az anakonda is)

nagytestű ragadozók (például tigris, oroszlán, medve)

bizonyos madárfajok (például nagy testű ragadozó madarak, mint a hárpia sas, a kazuárfélék vagy épp a majomevő sas)

veszélyes pókok és más egzotikus ízeltlábúak (például a fekete özvegyek, fésűspókok)

A veszélyes állatok listáján lévő fajok tartását külön rendelet szabályozza, amelyet az állattartóknak mindig naprakészen ismerniük kell. Rengeteg az olyan faj, amely tartásához szükséges engedélyt csak és kizárólag állatkertek, vadasparkok kaphatnak meg.

Veszélyes állatok és engedélyek Különösen veszélyes állatfaj egyede (mint például a komodói varánusz, az aligátorteknős vagy épp a már említett fekete mamba, anakonda) kizárólag állatkertben, és bizonyos korlátozással cirkuszi menazsériában tartható. Közepesen veszélyes állat (mint például a nílusi varánusz, a tigrispiton, a puffogóvipera) esetén pedig, mint írtuk, többek között engedély is kell. Ha az állatnak nincs mérge, a tervezett tartási hellyel közvetlenül szomszédos lakóingatlanok lakóitól, ha viszont van mérge, akkor a szomszédos lakóingatlanokat is magába foglalóan a tartási hely szerinti lakóépület valamennyi lakóingatlana kétharmadának tulajdonosaitól vagy az ott életvitelszerűen tartózkodóktól kell beszerezni a nyilatkozatot, bizonyos kivételektől eltekintve, ugyanis a veszélyes állatfajnak minősülő halfajok tartásához nem kell nyilatkozatot beszerezni.

A leggyakoribb hibák mindig a felkészületlenségből fakadnak. Vannak, akik engedély nélkül szerzik be az állatot, mert olcsón találnak rá valahol. Mások nem biztosítanak megfelelő terráriumot vagy ketrecet, és bíznak abban, hogy „úgysem lesz baj”. Gyakran az anyagiakat is alábecsülik, hiszen az egzotikus állatok etetése és orvosi ellátása sokszorosa annak, amit egy házikedvenc igényel. És persze ott van az a tipikus gondolkodás is, hogy „engem biztosan nem harap meg” – ami sajnos sokszor tévedésnek bizonyul.