1 órája

Túrázót mentettek a Vértesben, a sziklás hegyoldalon csúszott meg egy férfi

A hétvégén egy egyszerű túrázásból, lábtörés lett a sziklás hegyoldalon. A Vértes mentőakcióhoz mentők, tűzoltók és a mentőcsoport is kiszállt.

Kemma.hu

Vasárnap délután komoly mentőakció zajlott a Vértesben, Mór és Csókakő között, miután egy férfi gombászás közben megcsúszott a meredek, sziklás hegyoldalon, és eltörte a lábát. Az esetről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is beszámolt a Facebook-oldalán és több képet is megosztott a mentésről. A Vértes mentőakcióról több képet is feltettek.

Vértes mentőakció
Gombaszedésből lett mentés, nehéz volt a Vértes mentőakció
Fotó: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás / Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/ Facebook

Vértes mentőakció: kórház lett a vége

A sérülthöz a nehéz terep miatt csak gyalogosan tudtak eljutni a móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók – írta a katasztrófavédelem. A mentéshez a móri járási mentőcsoport magasból- és mélyből mentési egysége négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki. Majd a mentőkkel közösen szállították kórházba a férfit.

A katasztrófavédelem az eset kapcsán néhány fontos tanácsot is megosztott a természetjárókkal:

  • Mindig legyen pontos útvonalterved, és mérd fel a túra hosszát, időigényét.
  • Egyedül ne indulj hosszabb útra!
  • Gondoskodj feltöltött mobiltelefonról, és legyen nálad térkép vagy GPS.
  • A túraösvényről ne térj le, és figyelj a lábad elé!
  • Öltözz rétegesen, vigyél magaddal ételt és meleg italt.
  • Tüzet csak kijelölt helyen rakj, és csak akkor, ha nincs tűzgyújtási tilalom.
  • Baj esetén hívd a 112-es segélyhívót, és próbáld pontosan meghatározni a tartózkodási helyed.
  • A figyelmeztetés szerint a túrázás gyönyörű élményt nyújthat, de csak akkor, ha megfelelő elővigyázatossággal indulunk útnak.

Augusztusban is történt egy hasonló esett Dobogókőnél. Bajba jutott kirándulónak segítettek az esztergomi hivatásos tűzoltók a Pilisszentkeresztnél. A túrázó akkor a saját erejéből nem tudott lejönni a hegyoldalból. Ezért a raj különleges hordágyon hozta le a mentőautóhoz akkor a sérültet.

Mint arról pedig korábban beszámoltunk, szörnyű tragédia sokkolta Komárom-Esztergomot a nyáron, amikor júliusban Tatabányán, a Turul közelében, a Kőhegy sétány sziklafalánál kiépített via ferrata szakaszán egy 40 év körüli férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.

 

