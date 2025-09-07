szeptember 7., vasárnap

Ritka jelenség jön ma este: de vajon Komárom-Esztergomból is láthatjuk?

Ma este ritka égi jelenség színesíti a szeptemberi égboltot. A vérhold látványa akkor lesz teljes, ha az időjárás is kegyes hozzánk Komárom-Esztergomban.

Kemma.hu

Szeptember egyik legkülönlegesebb égi jelensége érkezik ma este: a Hold vöröses színben fog tündökölni az égen. Sokan készülnek megfigyelni ezt a ritka pillanatot, de nem mindegy, honnan nézzük. A kérdés az az, hogy vajon Komárom Esztergomból látható lesz-e a vérhold?

Lunar,Eclipse,Blood,Moon,Of,2025, vérhold
A vérhold csak tiszta égbolt mellett látható teljes szépségében
Fotó: Photos By Alvaro / Forrás: Shutterstock

Mit mond az előrejelzés?

Az előrejelzések szerint vasárnap napközben derült, napos idő várható, a hőmérséklet 26–28 fok között alakul. Az északi szél megélénkülhet, de ez a látványt nem befolyásolja. Ami viszont igen: az esti órákban fátyolfelhők jelenhetnek meg a nyugati tájakon, így Komárom és környéke néhol felhősebb lehet. A keleti kilátással rendelkező, magasabb pontokról azonban jó esélyünk van arra, hogy tisztán láthassuk a vérholdat.

Mi az a vérhold, és mikor figyelhetjük meg?

A vérhold elnevezés egy teljes holdfogyatkozást takar, amikor a Hold teljes egészében a Föld árnyékába kerül, és a légkörön átszűrődő fény miatt sötétvörös árnyalatot ölt. A koponyeg.hu beszámolója szerint a jelenség vasárnap este 19:31-kor indul, 20:12 körül éri el a csúcspontját, és 20:53-ig tart a teljes fázis. Ezalatt a Hold különleges, mélyvörös színben lesz látható – feltéve, hogy az időjárás engedi.

Korábban eperholdat is láthattunk

Ahogy arról korábban mi is írtunk, idén nyáron az eperhold hívta fel magára a figyelmet. Bár a név nem a Hold színére utal – a megnevezés a kanadai őslakosok hagyományából ered, akik ekkor kezdték el az eperszüretet –, a telihold spirituális jelentősége miatt sokak szerint az eperhold ideje különleges időszak. A júniusi telihold a hagyomány szerint segíti a lelki tisztulást, és rávilágít azokra a kérdésekre, amelyekben változásra van szükség. A vérhold ezzel szemben fizikai szinten is drámai látványt kínál – de mindkettő a természet lenyűgöző erejét mutatja meg nekünk.

balaton, telihold, eperhold
Különleges telihold a Balaton felett
Fotó: Torjay Attila / Forrás: Nógrád Megyei Hírlap

Ne maradj le róla, ha szerencséd van!

Komárom-Esztergomban tehát jó eséllyel látható lesz a vérhold, ha nem kúsznak be zavaró felhők az esti órákban. A legjobb, ha keleti irányba tekintünk, ahol a Hold a horizont fölé emelkedik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető, semmilyen segédeszközre nincs szükség – csak egy kis szerencsére és egy jó helyszínre.

