A piros arany – egyetlen döntéseddel három ember életét változtathatod meg

Az életmentésnek számtalan formája van, de kevés olyan egyszerű és mégis létfontosságú, mint a véradás. Egyetlen önkéntes döntése három ember életét is megmentheti – ezért különösen fontos, hogy minél többen csatlakozzanak a közösségi véradó akciókhoz. Ismét megnyílik a Civil Központ kapuja azok előtt, akik véradásukkal szeretnének hozzájárulni embertársaik megsegítéséhez.

A véradás egyszerű, biztonságos, és minden alkalommal életeket menthetünk vele

Forrás: pexels.com

Miért fontos a véradás?

A Magyar Vöröskereszt adatai szerint Magyarországon naponta 1600–1800 véradóra van szükség ahhoz, hogy biztosítható legyen az ellátás a kórházakban. Az OVSZ évente mintegy 15 000 helyszínen szervez véradásokat, így a donorok szinte bárhol és bármikor segíthetnek.

A véradás minden esetben orvosi vizsgálattal indul, amely ellenőrzi a véradó egészségi állapotát. Emellett a levett vért laborvizsgálatoknak is alávetik, hogy garantálják a betegek biztonságát.

Véradás az életekért

Szeptember 25-én, csütörtökön 14 és 18 óra között erre ad lehetőséget a XIII. Civil Véradás, amelynek a tatabányai Civil Központ (Kós Károly utca 2.) ad otthont. A kezdeményezés célja, hogy a vármegye civil szervezetei és minden segíteni vágyó ember összefogjon egy jó ügy érdekében. A szervezők – a Komárom-Esztergom Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat – mindenkit arra biztatnak, hogy legyen részese a közös összefogásnak. A véradás nem igényel előzetes bejelentkezést, ugyanakkor a részvétel megkönnyítése érdekében online regisztráció is elérhető.

A Civil Központban ismét véradást szerveznek a civilek összefogásával

Forrás: Facebook/ Komárom-Esztergom Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Több mint arany

A véradás nem csupán orvosi szükséglet, hanem közösségi élmény is. Sokan rendszeresen visszatérnek, mert tudják, hogy minden alkalommal három embertársuk életét menthetik meg. Másokat személyes történetek motiválnak: egy közeli hozzátartozó betegsége vagy balesete adja az első indíttatást.

A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete nemcsak a véradások megszervezésében aktív, hanem más közösségi és jótékonysági programokban is. Ahogy korábban beszámoltunk róla, a komáromi területi szervezet gyerekekkel együtt ültetett fákat a helyi bázisintézményekben, ezzel tisztelegve a Nemzetközi Vöröskereszt alapítója, Henry Dunant előtt.