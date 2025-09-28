szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

18°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszély

1 órája

Ez a húsevő növény akár a nappalidban is lesben állhat!

Címkék#csapda#rovar#puzzle#áldozat

Képzeld el, hogy egy húsevő növény akár a nappalidban is életre kelhet! Ez a titokzatos teremtmény nemcsak a mocsarak mélyén vadászik, hanem már a lakásodban is ott leselkedhet - és hidd el, sokkal rafináltabb, mint gondolnád!

Varga Panna

Ez a különleges ragadozó növény, a Vénusz légycsapója, valóságos túlélőmester. Apró érzőszőrei érzékelik a rovar legapróbb mozdulatait, majd levelei szinte villámgyorsan összecsapódnak, hogy kelepcébe ejtsék zsákmányukat.

Vénusz légycsapója
Vénusz légycsapója várakozik az áldozatára
Fotó: Juri V / Forrás:  Shutterstock

A természet egyik legkülönlegesebb lénye a Vénusz légycsapója, amely méltán vált a világ legismertebb húsevő növényévé. Nemcsak a mocsarakban él meg, hanem sokan otthonukban is nevelik, hiszen az egyik legizgalmasabb az úgynevezett ragadozó növények közül. A vöröses belső felületű, fogszerű levelek nemcsak látványosak, de valóságos csapdát rejtenek: a rovarokat érzékeny szőrszálak segítségével ejti rabul. Nem véletlen, hogy a különleges növények otthonra trendjében is előkelő helyet foglal el, hiszen kevés dolog izgalmasabb annál, mint amikor egy egzotikus szobanövény szó szerint életre kel a lakásban.

Vénusz légycsapója gondozása

A növény gondozása azonban nem mindig egyszerű: a Vénusz légycsapója gondozása odafigyelést igényel, hiszen speciális talajra, bőséges fényre és párás környezetre van szüksége. Cserébe nemcsak egyedi látványt nyújt, hanem még a bosszantó rovarokat is segít ritkítani, hiszen igazi rovarevő növény.

És ha inkább játékos formában ismerkednél meg vele, most online élményként, puzzle-ként is felfedezheted.

Így rakd ki a puzzle-t:

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül a teljes fénykép róla:

Fly,Is,Eaten,By,Carnivorous,Green,Plant
Vénusz légycsapója becserkészte áldozatát
Fotó: EsHanPhot / Forrás:  Shutterstock

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu