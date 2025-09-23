1 órája
Ezeket az oltásokat kapják az iskolások ősszel
Még mindig nem teljesen világos, milyen oltást kap a gyerek a suliban? Tudni szeretnéd, milyen szezonális oltások vannak? Az őszi időszak védőoltásairól beszélgettünk dr. Bense Tamás háziorvossal.
Az ország általános egészségi állapotához a jó átoltottság is szükséges. Az őszi időszakban ezekre a védőoltásokra számíthatunk.
Influenzaoltás: kétféléből választhatunk
Mint a háziorvos elmondta: van a szezonális betegséghez kapcsolódó oltás, tehát az influenza elleni oltás, illetve a nem szezonális betegségekhez kapcsolódok. Ezek az iskolai kampányoltások, amelyeket az iskolai tanév első hónapjaiban adnak a gyerekeknek.
Az influenzaszezon november-december környékén kezdődik, az oltást is ebben az időszakban kezdik el adni az azt kérőkre. Az orvos tapasztalata szerint azok 100 százalékban kérik az oltást, akik az előző influenzaszezonban megbetegedtek. Az influenzaoltás a szövődmények elkerülése érdekében fontos, amely sokakat érint.
Kinek különösen fontos az influenzaoltás beadása?
- a krónikus betegeknek
- a várandósoknak
- az időseknek
- akinek közvetlen környezetében néhány hónapos kisbaba vagy idős személy van
Az orvos felhívta a figyelmet arra is, hogy az oltás beadására kétféle lehetőség van:
- injekció formájában
féléves kor felett adható
- influenza oltás orrspray formájában
kétéves korfelet adható, receptre ír fel az orvos, patikában lehet kiváltani
Mindkettő ugyanolyan védelmet nyújt a betegséggel szemben, emelte ki az orvos. Az injekció a véráramba jutva, míg az orrspray az orrnyálkahártyán keresztül jut el a szervezetbe, kiváltva a megfelelő immunreakciót. Féléves kor alatti babáknál nincs oltás lehetőség, ott az úgy nevezett fészekimmunitással szerez védettséget a kisbaba, tette hozzá a gyerekorvos.
Az orron keresztüli védőoltás élő legyengített vírust tartalmaz. Ez nem veszélyes, hiszen más oltás is ugyanilyen elven működik: a bárányhimlő, az MMR és a Rotavírus-elleni oltás is. Mindkét oltásnál lehetnek enyhe tünetek, de súlyos, szövődményes betegséget nem okoz.
Ezek az iskolai oltások vannak ősszel
Az iskolai kampányoltások egy része ismétlő oltás, másik része nem ismétlőoltás. Ezeket az iskolaorvos adja a gyerekeknek az iskolában.
- 6. osztályban kapják az MMR (mumpsz, kanyaró és rubeola), illetve a Di-per-te (torokgyík, szamárköhögés és tetanusz) elleni ismétlőoltás. Ezeket babakorban adják először, Magyarországon kötelező védőoltások.
- 7. osztályban a Hepatitis-B, azaz a B típus májgyulladás elleni oltás és a HPV-oltás, azaz human papilloma vírus elleni oltás van. Ezekre az igényeket már le kellett adnia a szülőknek.
A háziorvos kifejtette: a HPV oltást sokan úgy ismeri, mint méhnyakrák elleni oltás ennek ellenére a fiúknak is javasolt beadni. Ennek az az oka, hogy a fiúk is hordozzák a humán papilloma vírust, amelyet aztán később továbbadhatnak egy lánynak.
HPV-oltás fiúknak is – Megelőzhető a szemölcs, a méhnyakrákA Humán Papillóma Vírus, vagyis a HPV nem csupán kellemetlen tüneteket, szemölcsöket okozhat. Noha magát a méhnyakrákot nem ez a vírus okozza, mégis elgondolkodtató, hogy a legtöbb, ilyen betegségben szenvedő nőben megtalálták a daganatot okozó vírusfajtá
A HPV szövődménye lehet a méhnyakrák, daganatos betegség, szemölcsös betegségek amely a fiúkat is érintheti. Ezek megjelenését csökkenti az oltás.Mint elmondta, az oltások után nem „kötelező” az oltás reakció, ez mindenkinél egyéni. Tehát ha nincs helyileg oltási reakció, senkit nem kell újraoltani.
Meningitis: baktérium okozta agyhártyagyulladás elleni védőoltások
Bár nem klasszikusan őszi szezonális oltás, mégis megemlítette a háziorvos az agyhártyagyulladás elleni védőoltások fontosságát. Különböző típusú kórokozókat különböztetnek meg, mindegyik ellen van védőoltás, amely választható oltás. A kórokozó szezonalitását az adja, hogy cseppfertőzéssel terjed, tüsszögéskor, köhögéskor továbbadható.
A kórokozók súlyos, akár halálos kimenetelű vérmérgezést, agyhártyagyulladást okozhatnak. A háziorvos kiemelte a ritkább, ám súlyosabb meningococcus B típust, amelyet nagyon sokan hordoznak a garatnyálkahártyán, tünetmentesen. A kórokozó átjuthat egy másik személybe. A garatról átjuthat a vérbe azáltal mérgezést, agyhártyagyulladást okozva. Ez igen ritka eset, de sajnos előfordul.
A C típusu elleni oltás egyszeri adagja 300 forint körül van, a B elleni oltás egyszeri adagja 30 ezer forint körüli összeg és meg kell ismételni. A háziorvos szerint az utóbbi oltás elsősorban csecsemőkorban javasolják beadni, de később is elkezdhető az oltási sor.
Az agyhártyagyulladás kockázata csecsemőkorban és tinédzserkorban a legnagyobb. Bizonyos országokban kötelező az agyhártyagyulladás B típusa elleni oltás, hazánkban választható. A betegség súlyossága miatt a háziorvos javasolja az oltás beadását.
Az oltásellenesek veszélyeztetik a nyájimmunitást
Bense doktor azt is elmondta, hogy sajnos hazánkban is egyre elterjednek az oltásellenesség, amely nagyon káros hatása van. Az oltásellenesek az olyan súlyos, ám a kötelező oltásokkal szinte megszűnt betegségek veszélyét kockáztatják, mint a gyerekbénulás vagy a szamárköhögés.
Az átoltottság miatt fontos, hogy ne dőljön e senki a konteóknak, hanem a szakemberektől tájékozódjon.