Ezeket az oltásokat kapják az iskolások ősszel

Az ország általános egészségi állapotához a jó átoltottság is szükséges. Az őszi időszakban ezekre a védőoltásokra számíthatunk.

Az őszi időszak védőoltásairól beszélgettünk dr. Bense Tamás háziorvossal.

Forrás: beküldött

Influenzaoltás: kétféléből választhatunk

Mint a háziorvos elmondta: van a szezonális betegséghez kapcsolódó oltás, tehát az influenza elleni oltás, illetve a nem szezonális betegségekhez kapcsolódok. Ezek az iskolai kampányoltások, amelyeket az iskolai tanév első hónapjaiban adnak a gyerekeknek.

Az influenzaszezon november-december környékén kezdődik, az oltást is ebben az időszakban kezdik el adni az azt kérőkre. Az orvos tapasztalata szerint azok 100 százalékban kérik az oltást, akik az előző influenzaszezonban megbetegedtek. Az influenzaoltás a szövődmények elkerülése érdekében fontos, amely sokakat érint.

Kinek különösen fontos az influenzaoltás beadása?

a krónikus betegeknek

a várandósoknak

az időseknek

akinek közvetlen környezetében néhány hónapos kisbaba vagy idős személy van

Az orvos felhívta a figyelmet arra is, hogy az oltás beadására kétféle lehetőség van:

injekció formájában

féléves kor felett adható

féléves kor felett adható influenza oltás orrspray formájában

kétéves korfelet adható, receptre ír fel az orvos, patikában lehet kiváltani

Mindkettő ugyanolyan védelmet nyújt a betegséggel szemben, emelte ki az orvos. Az injekció a véráramba jutva, míg az orrspray az orrnyálkahártyán keresztül jut el a szervezetbe, kiváltva a megfelelő immunreakciót. Féléves kor alatti babáknál nincs oltás lehetőség, ott az úgy nevezett fészekimmunitással szerez védettséget a kisbaba, tette hozzá a gyerekorvos.

Az orron keresztüli védőoltás élő legyengített vírust tartalmaz. Ez nem veszélyes, hiszen más oltás is ugyanilyen elven működik: a bárányhimlő, az MMR és a Rotavírus-elleni oltás is. Mindkét oltásnál lehetnek enyhe tünetek, de súlyos, szövődményes betegséget nem okoz.

Ezek az iskolai oltások vannak ősszel

Az iskolai kampányoltások egy része ismétlő oltás, másik része nem ismétlőoltás. Ezeket az iskolaorvos adja a gyerekeknek az iskolában.

6. osztályban kapják az MMR (mumpsz, kanyaró és rubeola), illetve a Di-per-te (torokgyík, szamárköhögés és tetanusz) elleni ismétlőoltás. Ezeket babakorban adják először, Magyarországon kötelező védőoltások.

7. osztályban a Hepatitis-B, azaz a B típus májgyulladás elleni oltás és a HPV-oltás, azaz human papilloma vírus elleni oltás van. Ezekre az igényeket már le kellett adnia a szülőknek.

A háziorvos kifejtette: a HPV oltást sokan úgy ismeri, mint méhnyakrák elleni oltás ennek ellenére a fiúknak is javasolt beadni. Ennek az az oka, hogy a fiúk is hordozzák a humán papilloma vírust, amelyet aztán később továbbadhatnak egy lánynak.