Felül- és aluljárónak örülnének olvasóink a vasúti átjárókban

Néhány héttel ezelőtt a 10-es főút nyergesújfalui vasúti átjáróját újították fel, amely után a nagyforgalmú és nagy terhelésű átjáró biztonságosabb lett. Előtte pedig Tatán újult meg egy átjáró. Olvasóink szerint még vannak átjárók, amelyeknél a közlekedést lehetne könnyíteni.

A felújított nyergesújfalui vasúti átjáró a 10-es főúton

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Felül- és aluljáró a vasúti átjárókba

Napi kérdésünkre több olvasónk is válaszolt, így ráláthatunk arra, vármegyénk két vasútvonalán . Érdekes, hogy többen is a felüljárók kialakítását tartanák jó ötletnek. Volt, aki szerint az összesnél ez és az aluljárók kialakítása lenne a megoldás.

Az egyik válaszoló szerint az autósok mumusában, a komáromi Molajnál levő átkelőben kellene felüljárót építeni. Itt ugyanis rendszeresen hosszú ideig kel várakozni a vonatra a leeresztett sorompónál, az autósor feltorlódik, lassú a forgalom. A felüljáró pedig gyorsítaná a közlekedést.

Egy olvasónk szerint győri vasútvonal összes tatai átjárójánál jól jönne felüljáró. Másik kommentelő azt is hozzátette, hogy az egyes tatai átjáróknál lévő lépcsők balesetveszélyesek, illetve a babakocsis anyukák, mozgásukban korlátozottak számára nehézkes is.

Mint korábban megírtuk, a MÁV nagyszabású felújítási programjában vasútállomások felújítása is szerepel. Ezen belül vármegyénkben a leányvári és az esztergom-kertvárosi állomásépület szépül meg kívül-belül.