Fordulat Tatán a várárok ügyében: rendkívüli bejelentést tett a polgármester

Rendkívüli testületi ülést tartanak szeptember 12-én Tata városában. Michl József polgármester közösségi oldalára feltöltött videójában jelentette be. A téma nem más lesz, mint a tatai várárok sorsa.

Fotó: Tata város önkormányzata / Forrás: tata.hu

Michl József ismertette a várárok aktuális helyzetét

A város első embere szerint a tatai várfalnak köztulajdonnak kell lennie. Mint mondja, a tatai várároknak két része van, az egyik fele magántulajdonban, a Mzeőgazdasági Rt. tulajdonában van, amely cég 13 éve felszámolás alatt áll. Most azonban úgy döntöttek, hogy több korábbi ingatlanjuk mellett a tatai várárok részét is értékesíteni kívánják. Michl József kiemelte: Nekik joguk van az értékesítéshez, mint magántulajdonos, a városnak pedig joga van, hogy azt megszerezze ezt az ingatlant.

Tatai várárok

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A város első embere azonnal lépett a tatai várárok ügyében

A város polgármesetere azonnal lépett az ügy érdekében. Kiemelte: Azonnal elkezdte a tárgyalásokat, melyek a közelmúltban már megindultak a felszámoló céggel, illetve Magyarország kormányával is, hogy a kormány éljen az elővásárlási jogával, amennyiben lesz ajánlattevő, aki szeretné megvásárolni azt. A tatai várárok kulcsfontosságú a tataiaknak. A terület természetvédelmi terület, ezáltal elővásárlási jog illeti a kormányt és a tatai önkormányzatot is egyaránt.

Szeptember 12-re összehívtam a város képviselő-testületét, rendkívüli ülést tartunk, ahol megvitatjuk, hogy a város milyen módon tud a legjobban, legügyesebben, a legokosabban eljárni ebben az ügyben.

emelte ki Michl József.