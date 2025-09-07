szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

24°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Várárok

5 órája

Tata egyik legértékesebb kincse forog kockán: fontos bejelentést tett a polgármester

Címkék#várárok#Magyarország#fordulat#önkormányzat#polgármester#Michl József#Tata

Rendkívüli testületi ülést hívott össze Michl József. A polgármester közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot a tatai várárok aktuális helyzetével.

Nagy Balázs

Rendkívüli testületi ülést tartanak szeptember 12-én Tata városában. Michl József polgármester közösségi oldalára feltöltött videójában jelentette be. A téma nem más lesz, mint a tatai várárok sorsa.

Michl József, Tata polgármestere, várárok
Michl József, Tata polgármestere rendkívüli testületi ülést hívott össze a várárok ügyében.
Fotó: Tata város önkormányzata / Forrás: tata.hu

Michl József ismertette a várárok aktuális helyzetét

A város első embere szerint a tatai várfalnak köztulajdonnak kell lennie. Mint mondja, a tatai várároknak két része van, az egyik fele magántulajdonban, a Mzeőgazdasági Rt. tulajdonában van, amely cég 13 éve felszámolás alatt áll. Most azonban úgy döntöttek, hogy több korábbi ingatlanjuk mellett a tatai várárok részét is értékesíteni kívánják. Michl József kiemelte: Nekik joguk van az értékesítéshez, mint magántulajdonos, a városnak pedig joga van, hogy azt megszerezze ezt az ingatlant.

tatai várárok
Tatai várárok
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A város első embere azonnal lépett a tatai várárok ügyében

A város polgármesetere azonnal lépett az ügy érdekében. Kiemelte: Azonnal elkezdte a tárgyalásokat, melyek a közelmúltban már megindultak a felszámoló céggel, illetve Magyarország kormányával is, hogy a kormány éljen az elővásárlási jogával, amennyiben lesz ajánlattevő, aki szeretné megvásárolni azt. A tatai várárok kulcsfontosságú a tataiaknak. A terület természetvédelmi terület, ezáltal elővásárlási jog illeti a kormányt és a tatai önkormányzatot is egyaránt. 

Szeptember 12-re összehívtam a város képviselő-testületét, rendkívüli ülést tartunk, ahol megvitatjuk, hogy a város milyen módon tud a legjobban, legügyesebben, a legokosabban eljárni ebben az ügyben.

emelte ki Michl József.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu