szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

20°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Játék!

1 órája

Rakd ki az éjszakát – Csillagos éj puzzle élmény

Címkék#Van Gogh#Csillagos éj#festmény#művészet#puzzle

Van Gogh: Csillagos éj című festménye az egész világon ismert, és most puzzle formájában is átélheted a szépségét! Miközben rakosgatod a darabokat, nemcsak a festmény apró részletei tárulnak fel előtted, hanem betekintést nyerhetsz az alkotás történetébe is!

Varga Panna

A Csillagos éj nemcsak Van Gogh művészetének egyik csúcspontja, hanem a modern festészet egyik legismertebb alkotása is. A puzzle kirakása közben felfedezheted a kavargó égbolt varázsát, a vibráló színeket és a különleges ecsetvonásokat, amelyek egyedivé teszik ezt a művet. Ez az online puzzle egyszerre nyújt kikapcsolódást és inspirációt: miközben logikai készségeidet fejleszted, egy kis művészettörténeti utazás részese is lehetsz.

Van Gogh
Van Gogh portré

A Csillagos éj 1889-ben született, amikor Van Gogh a franciaországi Saint-Rémy elmegyógyintézetében élt. Az ablakából látott táj inspirálta, de a festmény sokkal inkább belső világának lenyomata, mint valósághű ábrázolás. A kavargó égi spirálok, a fénylő hold és csillagok, valamint a békésen pihenő kis falu mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kép az egyik legmegragadóbb alkotássá vált a modern festészet történetében.

Online puzzle:  Csillagos éj

Az online puzzle játék során a festmény darabjai fokozatosan állnak össze, így minden lépés új részletet tár eléd: a vibráló színeket, a jellegzetes ecsetvonásokat, a mozgásban lévő égboltot. Miközben kirakod a képet, nemcsak a logikádat és a türelmedet fejleszted, hanem művészettörténeti érdekességekkel is gazdagodsz.

Érdekességek a Csillagos Éjről és Van Goghról

  • Éjszakai látomás: A festmény nem pontos másolata a valóságnak – Van Gogh saját képzelete és emlékei alapján alkotta meg.
  • Zaklatott égbolt: A kavargó formák a művész lelkiállapotát tükrözik, ezért olyan drámai a kép.
  • Van Gogh véleménye: Meglepő módon nem tartotta a Csillagos éjt a legjobb munkájának – ő maga inkább a napraforgóit kedvelte.
  • Élet és halál kontrasztja: A békés falu és a forrongó égbolt szimbolikusan is értelmezhető: nyugalom és vihar, béke és belső vívódás egyszerre jelenik meg.
  • Csillagászati érdekesség: Egyes kutatók szerint a kép égboltja valóban megfelel egy 1889-es nyári csillagállásnak.
  • Világhír: Ma a New York-i Museum of Modern Art (MoMA) egyik legismertebb darabja, amelyet évente milliók csodálnak meg.

Így rakd össze a puzzle-t: 

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

preview36pieceVan Gogh- Csillagos ég

Segítségül a teljes kép:

Van Gogh- Csillagos éj
Forrás: https://mindenuttno.hu/

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu