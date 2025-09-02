Rakd ki az éjszakát – Csillagos éj puzzle élmény

A Csillagos éj nemcsak Van Gogh művészetének egyik csúcspontja, hanem a modern festészet egyik legismertebb alkotása is. A puzzle kirakása közben felfedezheted a kavargó égbolt varázsát, a vibráló színeket és a különleges ecsetvonásokat, amelyek egyedivé teszik ezt a művet. Ez az online puzzle egyszerre nyújt kikapcsolódást és inspirációt: miközben logikai készségeidet fejleszted, egy kis művészettörténeti utazás részese is lehetsz.

Van Gogh portré

A Csillagos éj 1889-ben született, amikor Van Gogh a franciaországi Saint-Rémy elmegyógyintézetében élt. Az ablakából látott táj inspirálta, de a festmény sokkal inkább belső világának lenyomata, mint valósághű ábrázolás. A kavargó égi spirálok, a fénylő hold és csillagok, valamint a békésen pihenő kis falu mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kép az egyik legmegragadóbb alkotássá vált a modern festészet történetében.

Online puzzle: Csillagos éj

Az online puzzle játék során a festmény darabjai fokozatosan állnak össze, így minden lépés új részletet tár eléd: a vibráló színeket, a jellegzetes ecsetvonásokat, a mozgásban lévő égboltot. Miközben kirakod a képet, nemcsak a logikádat és a türelmedet fejleszted, hanem művészettörténeti érdekességekkel is gazdagodsz.

Érdekességek a Csillagos Éjről és Van Goghról

Egyes kutatók szerint a kép égboltja valóban megfelel egy 1889-es nyári csillagállásnak. Világhír: Ma a New York-i Museum of Modern Art (MoMA) egyik legismertebb darabja, amelyet évente milliók csodálnak meg.

Így rakd össze a puzzle-t:

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.