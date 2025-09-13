5 órája
Elhunyt Bözsi, a szeretett vakvezető kutya: Tatabányától Debrecenig és az oltárhoz is elkísérte gazdáját
Szomorú hír érkezett: elhunyt Bözsi, a szeretett négylábú. A vakvezető kutya élete és munkája számtalan emlékezetes pillanatot hagyott maga után.
A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány Facebook-oldalán számolt be a hírről, hogy elhunyt Bözsi, a négylábú, aki tíz éven át volt Móricz Ádám vakvezető kutyája. Mindenhova együtt mentek: Tatabánya és Debrecen között ingáztak, majd napi szinten munkába jártak. Ezidő alatt Ádám megházasodott és az esküvőjén a vakvezető kutya volt a gyűrűhordozó. Bözsi sajnos megbetegedett és elhunyt, de élete és munkája számtalan emlékezetes pillanatot hagyott maga után.
Mindenkit elvarázsolt Bözsi, a vakvezető kutya
„Bözsit egy menhelyről hoztuk el, és már az első találkozásnál szimpatikusnak tűnt. Akaratos volt, tele önbizalommal. A gyermekeim nagyon szerették, hiszen kedves kutya volt, puha bundával. Okos és tanulékony volt, ezért a képzése is könnyen ment. Soha nem felejtem, amikor Ádámmal szakadó esőben vizsgáztak Debrecenben – kiválóan teljesítettek. Erős, strapabíró és kitartó szuka kutya volt” - emlékezett vissza Nyíriné Kovács Mária, Bözsi kiképzője.
Egy igazi szuper kutyád van, aki minden nap valami hőstettet visz véghez? Akkor azonnal nevezd az Év Hős Kutyája díjra! Még két hétig lehet nevezni, ezután kezdődik a szavazás:
Újra keresik Az Év Hős Kutyáját: akár a te blökid is lehet az
Gazdája, Móricz Ádám, így idézi fel közös éveiket:
2015-ben kaptam őt a Baráthegyitől, akkor körülbelül két éves lehetett. Összesen tíz évet töltöttünk együtt. Most kezdődtek volna az igazi nyugdíjas évei, de sajnos daganatos betegsége elvitte. Tisztán emlékszem milyen sokat ingáztunk Tatabánya és Debrecen között, és mindig velem volt. A tatabányai Szent Borbála Kórházba is elkísért dolgozni. Annak ellenére, hogy menhelyről került hozzánk, rendkívül ügyesen és lelkesen dolgozott. 2024-ben, az esküvőnkön ő hozta a gyűrűt a nyakörvén. A tíz év alatt alig volt olyan alkalom, amikor ne lett volna mellettem. Mindenhova elkísért, és nagyon sokat jelent számomra
Bözsi élete teljes volt. Azt csinálta, amit szeretett és munkája mellett családtaggá vált. Tizenkét évesen távozott, de emléke örökre megmarad a szívünkben. Nyugodj békében!