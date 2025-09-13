Elhunyt Bözsi, a szeretett vakvezető kutya: Tatabányától Debrecenig és az oltárhoz is elkísérte gazdáját

A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány Facebook-oldalán számolt be a hírről, hogy elhunyt Bözsi, a négylábú, aki tíz éven át volt Móricz Ádám vakvezető kutyája. Mindenhova együtt mentek: Tatabánya és Debrecen között ingáztak, majd napi szinten munkába jártak. Ezidő alatt Ádám megházasodott és az esküvőjén a vakvezető kutya volt a gyűrűhordozó. Bözsi sajnos megbetegedett és elhunyt, de élete és munkája számtalan emlékezetes pillanatot hagyott maga után.

Élete során mindenkit elvarázsolt Bözsi, a vakvezető kutya

Forrás: Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány/Facebook

Mindenkit elvarázsolt Bözsi, a vakvezető kutya

„Bözsit egy menhelyről hoztuk el, és már az első találkozásnál szimpatikusnak tűnt. Akaratos volt, tele önbizalommal. A gyermekeim nagyon szerették, hiszen kedves kutya volt, puha bundával. Okos és tanulékony volt, ezért a képzése is könnyen ment. Soha nem felejtem, amikor Ádámmal szakadó esőben vizsgáztak Debrecenben – kiválóan teljesítettek. Erős, strapabíró és kitartó szuka kutya volt” - emlékezett vissza Nyíriné Kovács Mária, Bözsi kiképzője.