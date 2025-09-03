Újabb vasúti vágányzár a győri fővonalon: Tatabányát is érinti

A MÁV-csoport vágányzári munkát jelentett be a győri fővonalon, amely érinti a tatabányai közlekedést is. Karbantartási munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje szeptember 12-től módosul.

Újabb vágányzárra kell készüljenek a Tatabányára érkezők

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vágányzár az 1-es vonalon szeptember közepétől

A MÁV tájékoztatása alapján szeptember 12-26 között éjszakai karbantartási munkálatok miatt több vonat menetrendje módosul. Egyes járatok helyett MÁV-pótlóbuszok közlekednek Budapest-Déli és Budapest-Kelenföld állomások között.

Fontos tudnivalók:

Egyes személyvonatok csak Budapest-Kelenföldről indulnak.

A pótlóbuszokon érvényesek a vonatra megváltott jegyek, azonban a kerékpárszállítás nem biztosított.

A vágányzár Tatabánya vasúti megállóhelyet is érinti, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni.