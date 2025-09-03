1 órája
Újabb vasúti vágányzár a győri fővonalon: Tatabányát is érinti
Ismét karbantartási munkálatokat végez a MÁV a győri fővonalon. A vágányzár a tatabányai szakaszt is érinti. Mutatjuk, mikortól lép érvénybe a módosított menetrend és meddig fog tartani.
A MÁV-csoport vágányzári munkát jelentett be a győri fővonalon, amely érinti a tatabányai közlekedést is. Karbantartási munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje szeptember 12-től módosul.
Vágányzár az 1-es vonalon szeptember közepétől
A MÁV tájékoztatása alapján szeptember 12-26 között éjszakai karbantartási munkálatok miatt több vonat menetrendje módosul. Egyes járatok helyett MÁV-pótlóbuszok közlekednek Budapest-Déli és Budapest-Kelenföld állomások között.
Fontos tudnivalók:
- Egyes személyvonatok csak Budapest-Kelenföldről indulnak.
- A pótlóbuszokon érvényesek a vonatra megváltott jegyek, azonban a kerékpárszállítás nem biztosított.
- A vágányzár Tatabánya vasúti megállóhelyet is érinti, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni.
A menetrendről tájékozódhat az állomási pénztáraknál és ügyfélszolgálatoknál, a MÁVDIREKT telefonszámán: +36 (1) 3 49 49 49, online a www.mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon. A vágányzár időszakán kívül érvényes menetrend a www.mavcsoport.hu/menetrend címen található.