Vasút

1 órája

Újabb vasúti vágányzár a győri fővonalon: Tatabányát is érinti

Címkék#Tatabánya#vágányzár#MÁV#menetrend

Ismét karbantartási munkálatokat végez a MÁV a győri fővonalon. A vágányzár a tatabányai szakaszt is érinti. Mutatjuk, mikortól lép érvénybe a módosított menetrend és meddig fog tartani.

Gábos Orsolya

A MÁV-csoport vágányzári munkát jelentett be a győri fővonalon, amely érinti a tatabányai közlekedést is. Karbantartási munkálatok miatt egyes vonatok menetrendje szeptember 12-től módosul.

vágányzár
Újabb vágányzárra kell készüljenek a Tatabányára érkezők
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vágányzár az 1-es vonalon szeptember közepétől

A MÁV tájékoztatása alapján szeptember 12-26 között éjszakai karbantartási munkálatok miatt több vonat menetrendje módosul. Egyes járatok helyett MÁV-pótlóbuszok közlekednek Budapest-Déli és Budapest-Kelenföld állomások között.

Fontos tudnivalók:

  • Egyes személyvonatok csak Budapest-Kelenföldről indulnak.
  • A pótlóbuszokon érvényesek a vonatra megváltott jegyek, azonban a kerékpárszállítás nem biztosított.
  • A vágányzár Tatabánya vasúti megállóhelyet is érinti, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni.

A menetrendről tájékozódhat az állomási pénztáraknál és ügyfélszolgálatoknál, a MÁVDIREKT telefonszámán: +36 (1) 3 49 49 49, online a www.mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon. A vágányzár időszakán kívül érvényes menetrend a www.mavcsoport.hu/menetrend címen található.

 

 

