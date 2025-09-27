1 órája
Vigyázat, vágányzár! Teljesen átalakul a menetrend, mutatjuk, hol nem járnak a vonatok a jövő héten
Több éjszakai vonat közlekedése is megváltozik október elején a megyében. A vágányzár miatt Almásfüzitőre csak pótlóbusszal juthatnak el az utasok! A módosítások érintik Tatabánya, Tata, valamint Komárom állomásait is.
A MÁV újabb vágányzárat jelentett be a győri fővonalon, amely több Komárom-Esztergom vármegyei állomást is érint. Október első felében több napon keresztül módosított menetrend szerint közlekednek az éjszakai járatok, így az utazóknak érdemes előre tervezni.
Almásfüzitő kimarad, pótlóbusz viszi az utasokat
Október 4-én, 4/5-én és 11/12-én a Budapest–Győr vonal egyes járatai módosított menetrend szerint közlekednek, az éjjeli órákban pedig Almásfüzitő állomáson egyáltalán nem állnak meg a személyvonatok. A vasúttársaság közlése szerint ezen a szakaszon MÁV-pótlóbuszokat indítanak Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között, ahol biztosítják az átszállást.
Korábbi vágányzárak már okoztak fennakadásokat
A mostani vágányzár nem előzmény nélküli: szeptemberben már több alkalommal is módosított menetrenddel közlekedtek a járatok a győri fővonalon, köztük a Tatabányán áthaladó személyvonatok is. A szeptember 12-től életbe lépett korlátozások idején egyes vonatokat pótbuszok váltottak ki Budapest-Déli és Kelenföld között, és az akkori tájékoztatás szerint a kerékpárszállítás sem volt biztosított. A menetrendi változások már akkor is érintették Tatabánya vasúti megállóhelyet.
Újabb vasúti vágányzár a győri fővonalon: Tatabányát is érinti
Tűzeset is nehezítette a közlekedést a fővonalon
Nem sokkal korábban, szeptember 9-én tűzeset miatt kellett ideiglenes vágányzárat bevezetni Budaörs és Biatorbágy között. Egy tehervonat kocsija gyulladt ki Biatorbágy állomáson, emiatt csak egy vágányon haladhattak a vonatok, ami 10–30 perces késéseket okozott a győri fővonal teljes hosszán. A hatás érezhető volt a vármegye területén is, hiszen az egész vonal közlekedése lelassult.
Füst és lángok a síneken – forgalmi fennakadás a győri fővonalon
InterCity-k és regionális járatok is módosulnak
A Mura és Savaria InterCity-vonatok menetrendje is változik október 1–14. között, így a Tatabánya–Tata–Komárom vonalon utazók is számíthatnak eltérésekre. A MÁV hangsúlyozza: a pótlóbuszokon a vasúti jegyek érvényesek, ugyanakkor kerékpárszállításra, valamint nagyobb csoportok együtt utazására nincs lehetőség.
Indulás előtt tájékozódj!
A vasúttársaság minden utast arra kér, hogy indulás előtt ellenőrizze a legfrissebb menetrendi információkat a mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon, vagy hívja a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49 telefonszámát. A menetrendi változások az egész vármegyére hatással lehetnek – különösen azokra, akik a hajnali vagy késő esti órákban közlekednek.