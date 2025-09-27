Vigyázat, vágányzár! Teljesen átalakul a menetrend, mutatjuk, hol nem járnak a vonatok a jövő héten

A MÁV újabb vágányzárat jelentett be a győri fővonalon, amely több Komárom-Esztergom vármegyei állomást is érint. Október első felében több napon keresztül módosított menetrend szerint közlekednek az éjszakai járatok, így az utazóknak érdemes előre tervezni.

A vágányzár több Komárom-Esztergom vármegyei állomást is érint, Almásfüzitőn például pótlóbusz viszi az utasokat

Forrás: tatabanya.hu

Almásfüzitő kimarad, pótlóbusz viszi az utasokat

Október 4-én, 4/5-én és 11/12-én a Budapest–Győr vonal egyes járatai módosított menetrend szerint közlekednek, az éjjeli órákban pedig Almásfüzitő állomáson egyáltalán nem állnak meg a személyvonatok. A vasúttársaság közlése szerint ezen a szakaszon MÁV-pótlóbuszokat indítanak Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között, ahol biztosítják az átszállást.

Korábbi vágányzárak már okoztak fennakadásokat

A mostani vágányzár nem előzmény nélküli: szeptemberben már több alkalommal is módosított menetrenddel közlekedtek a járatok a győri fővonalon, köztük a Tatabányán áthaladó személyvonatok is. A szeptember 12-től életbe lépett korlátozások idején egyes vonatokat pótbuszok váltottak ki Budapest-Déli és Kelenföld között, és az akkori tájékoztatás szerint a kerékpárszállítás sem volt biztosított. A menetrendi változások már akkor is érintették Tatabánya vasúti megállóhelyet.